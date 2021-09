Bart Sosnowski nie żyje. Tak żegna go świat muzyki

Otrzymaliśmy bardzo smutną informację o śmierci Barta Sosnowskiego. To ogromna strata dla świata muzyki. Z kompozytorem postanowiło pożegnać się wielu artystów związanych z Sosnowskim.

"W ogromnym żalu i smutku żegnamy naszego przyjaciela Bartka Sosnowskiego, który odszedł od nas nagle wczoraj. To absurdalne i niepojęte. Widzieliśmy się dosłownie chwilę temu. Żegnaj Bardzie...." - napisał na swoim profilu Tomasz Organek.

Swoimi emocjami podzieliła się także Małgorzata Ostrowska, która niedawno wystąpiła z Sosnowskim w jednym utworze, pt. "Hej!" ( posłuchaj! ).

"Szok, absolutny szok! Nie tego, Bartku się spodziewałam! Raczej czekałam na szalony rozwój twojego talentu i kariery, nie na takie wieści...przecież to był dopiero początek twojej muzycznej podróży!" - napisała wokalistka (pisownia oryginalna).



"To był zaszczyt tworzyć z Tobą muzykę, dzielić z Tobą scenę...ale przede wszystkim to był zaszczyt znać Cię jako CZŁOWIEKA, jako przyjaciela, fantastycznego Męża i Ojca" - napisał Robert Cichy.







Igorilla z grupy Mama Selita opisał Sosnowskiego tak: "Kumpel ze szkolnej ławki, mega wrażliwy artysta i gość, dzięki któremu zająłem się muzą".



O wydarzeniu napisał także Marcin Ordyniec, który z Bartem występował w duecie OdiBaDuo.

"Tego, co się zdarzyło nie da się objąć umysłem... Dla mnie osobiście jest to też długo odkładane tak ważne spotkanie, które już się nie odbędzie na tym świecie" - napisał na swoim Facebooku.

Do wspominających dołączyli zespół Sosnowski oraz gitarzysta Wojtek Klich.





Wpis pożegnalny pojawił się również na profilu żony Sosnowskiego. "Wczoraj odszedł od nas Bart Sosnowski. Pirat wypłynął w najdłuższy rejs.... Dla nas zawsze będzie niedaleko stąd. Oli serce pękło na milion kawałków..." - można przeczytać. Post udostępniła m.in. Pełnia Bluesa i wiele innych profili.



Kim był Sosnowski?

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sosnowski Gniew

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku".



Według doniesień mediów Sosnowski zmarł w środę, 8 września, jednak o jego śmierci poinformowano dopiero dzień później. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana.