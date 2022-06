Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny i Uliczny Opryszek. Zagrają również laureacie eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Jurek Owsiak ogłosił kolejnych wykonawców - na Dużej Scenie zagra Ferocious Dog. Sześcioosobowy skład z Wielkiej Brytanii prezentuje mieszankę folk punka, celtyckiego folku i punk rocka. Działający od 1988 r. zespół ma na koncie m.in. występ na słynnym festiwalu Glastonbury czy koncerty u boku New Model Army.

Z kolei na Małej Scenie pojawią się polskie zespoły Blenders, Gutek i Sztywny Pal Azji.

Blenders reaktywowali się w najsłynniejszym składzie na początku tego roku, a jednym z pierwszych koncertów był występ podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dorobku mają takie przeboje "Ciągnik", "Biribomba", "Czuję, że ja muszę", "Włos to włos", "Punkt G", "Poniedziałek" czy "Ona tu jest".

Gutek to nowy zespół wokalisty dobrze znanego woodstockowej publiczności z formacji Indios Bravos. W kwietniu 2021 r. ukazał się debiutancki album "Stan rzeczy".

Początki grupy Sztywny Pal Azji sięgają 1986 r., kiedy to wystąpiła na scenie Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Swoim występem zafascynowali jury oraz publiczność festiwalu, a utwór "Nasze reggae" z chwytliwym refrenem "Nie wolno wznosić się za wysoko" stał się nieformalnym hymnem festiwalu.

Rok później, w 1987, ukazał się debiutancki album "Europa i Azja", który przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Wieża radości, wieża samotności", "Spotkanie z...", "Nieprzemakalni", "Nasza kultura", "Kurort", czy też wspomniane "Nasze reggae".

Na scenie występują muzycy z pierwszego składu: Jarek Kisiński, Leszek Nowak, Paweł Nazimek i Zbigniew Ciaputa - w ostatnich latach wspierani przez młodszych kolegów: Wojtka Wołyniaka i Krystiana Różyckiego.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.