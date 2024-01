Paloma Faith ( sprawdź! ) powraca z nowym singlem i teledyskiem "How You Leave A Man". Singel poprzedza wydanie szóstego albumu studyjnego "The Glorification of Sadness", którego premiera zaplanowana jest na 16 lutego.

W ramach promocji tego materiału ogłoszono też trasę koncertową. W jej ramach wokalistka wystąpi 31 maja w Klubie Stodoła w Warszawie.

Clip Paloma Faith How You Leave A Man

Paloma Faith: Koncert w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż biletów dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się 31 stycznia o godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster ruszy 1 lutego o godz. 10:00. Z kolei wejściówki do sprzedaży ogólnej trafią 2 lutego na LiveNation.pl o godz. 10:00.

Poprzedni album Palomy to "Infinite Things" z 2020 r. W lutym 2021 r. wokalistka urodziła swoją drugą córkę - w ciążę zaszła dzięki metodzie in vitro (była to jej szósta próba).

Jesienią 2023 r. brytyjska gwiazda ujawniła, że po 10-letnim związku rozstała się ze swoim partnerem i ojcem obu dzieci - Leymanem Lahcine'em.