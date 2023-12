Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari , Dool, Cage Fight i Hanabie.

Reklama

Poznaliśmy również trzech headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth .

Mystic Festival 2023 w Gdańsku: Ghost, Behemoth i Testament 1 / 9 Ghost Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Zatycki

Mystic Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

Nowe ogłoszenia festiwalu to Kreator (pionierzy thrash metalu z Niemiec), Fear Factory (amerykańska legenda industrialnego metalu), High Vis (rockowa grupa z Anglii) i 1000mods (stoner metal z Grecji).

Weterani teutońskiego thrashu w połowie 2022 r. wypuścili pierwszy od pięciu lat album studyjny "Hate Über Alles".

"Trudno mi to ubrać w słowa, ale myślę, że znów jest bardziej thrashowo. Mamy tu sporo melodii, nie brakuje również tradycyjnych akcentów i elementów znanych z ostatnich czterech czy pięciu albumów. Są też jednak bardzo oldskulowe momenty. To bez wątpienia kolejny etap" - tak o nowej płycie mówił Mille Petrozza, frontman zespołu Kreator.

Przypomnijmy, że "Hate Über Alles" jest pierwszym longplayem Kreatora z udziałem francuskiego basisty Frédérika Leclercqa (Loudblast, Sinsaenum, eks-Dragonforce), który dołączył do składu w 2019 roku.

Niemcy zapowiedzieli, że po zakończeniu przyszłorocznych koncertów planują nagrać nowy materiał. 20 lipca 2024 r. w Gelsenkirchen podczas festiwalu Klash of the Ruhrpott ma dojść do pierwszego spotkania tzw. teutońskiej wielkiej czwórki thrashu - z Kreatorem zagrają również Sodom, Destruction i Tankard. Polscy fani liczą, że wszystkie te zespoły pojawią się również w Gdańsku (potwierdzony jest już Sodom).



Clip Kreator Hate Über Alles

Sprawdź tekst utworu "Hate über alles" w serwisie Tekściory.pl!

Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).