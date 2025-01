Longplay "Faster Then Death" zarejestrowano w kalifornijskich studiach Beach Avenue (partie perkusji) i Skull Seven (ścieżki wokali, gitar i basu), gdzie za konsoletą zasiadł Bill Metoyer, legendarny amerykański producent, z którym swoje pierwsze płyty nagrywali m.in. Slayer, Morbid Angel, Sacred Reich, Armored Saint, Trouble, Flotsam And Jetsam, Fates Warning, Dark Angel i wielu innych. Za miks i mastering szóstego albumu grupy pod wodzą niestrudzonego wokalisty Katona W. De Peny odpowiadał Max Norman. Autorem okładki "Faster Then Death" jest brazylijski artysta Thomas Pinheiro.