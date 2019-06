Phil Collins: Koncert w Warszawie. Nile Rodgers & Chic gośćmi specjalnymi [GODZINOWA ROZPISKA]

W środę 26 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z solowym koncertem w ramach trasy "Still Not Dead Yet Live" wystąpi Phil Collins. W roli gościa specjalnego pojawi się dowodzona przez Nile'a Rodgersa grupa Chic.

Phil Collins zaśpiewa na pierwszym solowym koncercie w Polsce / Sergione Infuso/Corbis /Getty Images

Na początku 2016 roku Phil Collins rozpoczął serię reedycji solowych płyt, poszerzonych o pochodzące z prywatnego archiwum kompozycje w wersjach demo i live, także strony B singli (część z nich nigdy wcześniej nie była publikowana). Do sprzedaży trafiła także składanka "The Singles" a także autobiografia "Not Dead Yet".

Od tytułu tej książki wzięła nazwę solowa trasa koncertowa "Still Not Dead Yet Live", bo Collins zdecydował się wrócić z muzycznej emerytury.

"Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę, ale dzięki fanom, mojej rodzinie i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na nowo pasję do muzyki i występowania. Nadszedł czas, żeby zrobić to jeszcze raz. Jestem bardzo podekscytowany. Mam dobre przeczucie" - zapowiada nową serię koncertów Phil Collins.

W ramach trasy z solowym występem po raz pierwszy odwiedzi Polskę.

Na scenie wokalistę wspierają obecnie gitarzyści Daryl Stuermer (stary druh jeszcze z czasów Genesis) i Ronnie Caryl, basista Leland Sklar, grający na perkusji 16-letni syn - Nicholas Collins, klawiszowiec Brad Cole, chórek oraz sekcja dęta.

Phil Collins na koncie ma ponad 100 mln sprzedanych płyt oraz takie przeboje, jak m.in. "Easy Lover", "You Can't Hurry Love", "Against All Odds (Take A Look At Me Now)", "One More Night", "Another Day In Paradise", "I Wish It Would Rain Down", "Both Sides Of The Story" i "Dance Into The Light".

W roli gościa specjalnego wystąpi Nile Rodgers - wielokrotnie nagradzany Grammy kompozytor, producent, aranżer i gitarzysta.

Jako współzałożyciel grupy Chic, jako pierwszy zaprezentował światu nowy język muzyczny w takich przebojach jak "Le Freak" czy zwiastował nadejście hip hopu w "Good Times".

Flirtował z praktycznie każdym gatunkiem muzycznym, co zaowocowało wprowadzeniem go do Rockandrollowego Salonu Sław (2017) oraz Songwriters Hall of Fame (2016).

Muzyk pracował m.in. dla Davida Bowie, Diany Ross czy Madonny, płyty z jego udziałem sprzedały się w ilości ponad 300 milionów sztuk. Do tego doliczyć trzeba 50 milionów singli nagranych m.in. z takimi artystami jak Daft Punk, Avicii, Sigala, Disclosure czy Sam Smith. Jego nazwisko znaleźć można w ponad 200 międzynarodowych hitach z ostatnich czterech dekad.

Jest także założycielem i prezesem fundacji We Are Family, organizacji non-profit promującej różnorodność kulturową młodych ludzi, którzy chcą w pozytywny sposób zmieniać świat.

Oto godzinowa rozpiska koncertu Phila Collinsa w Warszawie:

17:30 - otwarcie drzwi

19:00 - Nile Rodgers & Chic

20:45 - Phil Collins.