Reprezentanci tzw. wielkiej czwórki grunge (obok Nirvany, Soundgarden i Alice In Chains), zagrają w połowie lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to jedyny koncert Pearl Jam w Polsce w ramach tegorocznej trasy po Europie. Dwa dni przed wizytą w Krakowie artyści zagrają w węgierskiej Budapest Arena, a 17 lipca wystąpią podczas paryskiej edycji festiwalu Lollapalooza.

Bilety na krakowski koncert są jeszcze dostępne, a ich cena rozpoczyna się od 335 zł.

Polscy fani zespołu z deszczowego stanu Waszyngton będą mieli okazję po raz pierwszy usłyszeć na żywo utwory z wydanego w marcu 2020 roku, jedenastego albumu rockmanów. Płyta "Gigaton" miała być promowana podczas koncertu planowanego na lipiec 2020 roku, który za sprawą pandemii został przełożony właśnie na 14 lipca 2022 roku.

Poniżej możecie przypomnieć sobie utwór "Dance Of The Clairvoyants", promujący ostatnie wydawnictwo Pearl Jam.

Pearl Jam to amerykański zespół grunge'owy założony w 1990 roku. Pierwszy koncert zagrali 22 października tego samego roku. Na koncie mają jedenaście albumów studyjnych. Od początku kariery cieszą się uznaniem krytyków i fanów. W 2017 roku trafili do Rock and Roll Hall od Fame.

Członkowie Pearl Jam znani są nie tylko z piosenek, ale także ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne na świecie, dlatego jako goście specjalni podczas czwartkowego koncertu pojawią się członkinie i członkowie krakowskich fundacji niosących pomoc Ukrainie.



Zespół zaprosił trzy fundacje: "Let’s Help Together", "Fundacja Kocham Dębniki" oraz "Zupa Dla Ukrainy".



Członkowie grupy z Seattle chcą w ten sposób podziękować aktywistkom i aktywistom za ich charytatywną działalność, a także udostępnić platformę do nagłośnienia działalności fundacji.