Grupa, w składzie której są także gitarzysta Bubba Dupree oraz wokalistki Jillian Raye (znana z zespołu Giants in the Trees, na czele którego stoi Krist Novoselic) i Jennifer Johnson, znienacka (bo bez zapowiedzi) wydała swój debiutancki album. Zespół 3rd Secret prezentuje ciężkie gitarowe granie, choć zdarzają mu się wycieczki w kierunku muzyki folk i indie.

Zarówno powstanie zespołu, jak i wydanie przez niego albumu, są zaskoczeniem, choć w lutym Krist Novoselic (najlepiej znany jako basista Nirvany) zasugerował w wywiadzie na NME, że pracuje nad nowym projektem. Ogłosił to nawet na Twitterze, ale później usunął informację.

Matt Cameron (jest perkusistą dwóch grup z Wielkiej Czwórki grunge - Pearl Jam i Soundgarden) tuż przed wydaniem płyty opublikował na Instagramie zdjęcie grupy na scenie w Muzeum Popkultury w Seattle.

Płyta "3rd Secret" to głównie dzieło Novoselica i Camerona. Przy produkcji pomagał ceniony fachowiec Jack Endino, niegdyś gitarzysta Skin Yard, przez lata związany z wytwórnią Sub Pop, odpowiedzialną za największe dzieła grunge'u. Pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Nirvana, Soudngarden, Screaming Trees, Mudhoney, L7 i Mark Lanegan.

To zarazem pierwszy album od śmierci wokalisty Soundgarden Chrisa Cornella w 2017 r., na którym ponownie spotkali się Cameron i gitarzysta Kim Thayil.

Oto szczegóły debiutu 3rd Secret:

1. "Rhythm of the Ride"

2. "I Choose Me"

3. "Last Day of August"

4. "Winter Solstice"

5. "Lies Fade Away"

6. "Live Without You"

7. "Right Stuff"

8. "Dead Sea"

9. "Diamond in the Cold"

10. "Somewhere in Time"

11. "The Yellow Dress".