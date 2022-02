24 lutego 2022 roku Władimir Putin poinformował, że Rosja rozpoczyna inwazję na Ukrainę. Wszystkie zachodnie państwa solidarnie przeciwstawiają się bezsensownej wojnie. Początkowo Ukrainę wspierali głównie artyści ukraińscy i polscy, ale z czasem wieść o walecznej obronie swojego kraju rozniosła się na resztę świata.

Wśród muzyków, którzy zabrali głos w sprawie Ukrainy są m.in. Mick Jagger, Ringo Starr, Yoko Ono czy Liam Gallagher.

Muzycy wspierają Ukrainę

Regina Spektor to amerykańska piosenkarka, która urodziła się w Moskwie. Załamana wokalistka napisała, że w tym trudnym momencie przypomniała sobie dziecięcą piosenkę, którą śpiewają rosyjskie dzieci - "Пусть всегда будет солнце" ("Zawsze niech będzie słońce").

Grupa Pearl Jam zamieściła nieco dłuższy, wzruszający wpis. Muzycy zwrócili uwagę, że ludzie są zdolni do lepszych rzeczy, niż wojna. "Wojna boli. Jesteśmy tak niezwykłym gatunkiem. Zdolnym do tworzenia piękna. Potrafimy dokonywać postępów budzących respekt. Musimy być zdolni do rozwiązywania konfliktów bez rozlewu krwi" - napisał zespół.

Popularny brytyjski wokalista YUNGBLUD także wsparł Ukrainę. Zamieścił ponadminutowy film, w którym wyraził swoje ubolewanie i solidarność z Ukraińcami. Zwrócił się też do młodych Rosjan, którzy "nigdy nie powinni być zaangażowani w bezsensowną przemoc". Poprosił ich także, by wpłacali pieniądze na cele charytatywne i przekazywali sobie prawdziwe, potwierdzone informacje. "Moje serce jest z wami w stu procentach. Kocham was!" - powiedział muzyk.

Obojętny nie pozostał także Elton John, który ma silne więzi z Ukrainą - występował tam wielokrotnie, a także kilka lat temu chciał zaadoptować chłopca urodzonego w Ukrainie.

"Z bólem serca i przerażeniem obserwujemy rozwój tego konfliktu, a nasze serca są z mieszkańcami Ukrainy, którzy nie zasługują na ten koszmar. W tych niszczących czasach opowiadamy się za zakończeniem przemocy i cierpienia w Ukrainie, aby ratujące życie usługi i pomoc humanitarna mogły dotrzeć do tych, którzy ich rozpaczliwie potrzebują" - napisał John w imieniu swojej fundacji.

Basista Red Hot Chilli Peppers, Flea, napisał, za co ceni Ukrainę. "Kijów to piękne miasto pełne pięknych ludzi, niesamowitej sztuki, muzyki, literatury i lekkoatletyki".

Były członek Oasis, Liam Gallagher, zamieścił emotikonę z flagą Ukrainy, którą przypiął jako najważniejszą wiadomość w swoim profilu. Przez cały dzień po wybuchu wojny udostępniał piosenki antywojenne, jak "Give Peace a Chance" Johna Lennona.

Brytyjska grupa Marillion poinformowała, że myślami jest przy osobach w Ukrainie. "Marillion popiera każdego, kto staje w obronie prawdy i prawdziwej demokracji. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami. Dlaczego mielibyśmy zabijać naszych braci i siostry? Koniec z kłamstwami. Nigdy więcej wojny" - zaapelował zespół dowodzony przez Steve'a Hogartha.

Axl Rose z zespołu Guns N' Roses zamieścił zdjęcie ukraińskiej flagi.

Amerykańska gwiazda popu Miley Cyrus była jedną z pierwszych zachodnich gwiazd, która wsparła Ukrainę. Wokalistka nagrywała teledysk do przeboju "Nothing Breaks Like A Heart" w Kijowie w 2018 roku.

Głos Fleetwood Mac, czyli Stevie Nicks, także potępiła rosyjski atak. "To Hitler powrócił, by nas nawiedzić" - napisała wokalistka, która wyznała, że od momentu wybuchu wojny nie może powstrzymać łez. Nicks wspomniała też swoich rodziców, którzy zawsze prosili ją, by nie zapominała, jak łatwo jest odebrać wolność ludziom.

Gdy Queen powrócił na scenę, a wokalistą został Paul Rodgers, jeden z ich najpopularniejszych koncertów odbył się w Charkowie. Miasto to od początku wojny jest jednym z najbardziej doświadczonych przez bitwę miejsc. Brian May nie mógł obserwować tych wydarzeń w milczeniu i także wspomniał swój pobyt w Ukrainie.

"Przesyłamy naszą miłość i modlitwy. Wierzymy, że jeszcze kiedyś razem 'zarockandrollujemy'" - napisał May. "Dla mnie jest to akt bandytyzmu i tragiczna strata - dodał twórca przeboju "We Will Rock You".

Także wdowa po Johnie Lennonie, Yoko Ono, która angażowała się zawsze w pokojowe akcje, zareagowała w dniu wybuchu wojny. W islandzkim Reykjaviku podświetlono tak zwaną "Imagine Tower", czyli słup światła imitujący budynek, który nie ma granic wysokości. Zwykle podświetlano go w rocznice związane z Lennonem.

"Dzień dobry wszystkim... Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi, gdziekolwiek jesteście... Moje myśli i modlitwy są naprawdę z dzielnym, odważnym i silnym narodem Ukrainy... Z całego serca i duszy modlę się o zakończenie tej wojny... TERAZ!" - napisał David Coverdale z zespołu Whitesnake.

Muzyk zespołu KISS, Paul Stanley, także jest przerażony wydarzeniami w Ukrainie. "Podczas gdy my żyjemy naszym codziennym, wspaniałym życiem, mieszkańcy Ukrainy walczą o swoje wbrew przytłaczającym przeciwnościom losu. Nad nami wszystkimi, którzy dziś nie jesteśmy w stanie pomóc, unosi się ciemna chmura. Będę się modlić" - zapewnił o solidarności muzyk.

Także Ringo Starr z The Beatles zamieścił zdjęcie ze słowami "Dlaczego jedynie odpoczywamy w pokoju? Dlaczego nie możemy żyć w pokoju?". Do posta oczywiście dołączył hasło "Peace and Love".



Mick Jagger zamieścił wpis cytując dalekowschodniego myśliciela Sun Tzu - "Nawet najlepszy miecz zanurzony w słonej wodzie w końcu zardzewieje". Poza tym podzielił się linkiem, pod którym można udzielić Ukraińcom pomocy.

Niezwykle ceniony basista Nathan East, który jest jednym z najbliższych współpracowników Erica Claptona, ale także Ringo Starra, a wcześniej występował m.in. z George'em Harrisonem zagrał w ramach solidarności utwór "Someday We'll All Be Free". Za fortepianem zasiadł jego syn.

P!nk natomiast zachęciła do wspierania zbiórki organizowanej przez UNICEF.