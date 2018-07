Pearl Jam w Krakowie: Wsparcie dla Strajku Kobiet

Na wtorkowym (3 lipca) koncercie w Tauron Arenie Kraków amerykańska grupa Pearl Jam po raz kolejny wsparła polskie protesty przeciwko zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego.

Eddie Vedder (Pearl Jam) wsparł Strajk Kobiet /Hollandse Hoogte / Harry Heuts Photography / East News

Przypomnijmy, że w Sejmie trwa debata nad projektem Kai Godek, który zakłada zaostrzenie przepisów związanych z aborcją.

Reklama

Znani ze swojego politycznego i społecznego zaangażowania muzycy Pearl Jam postanowili na to zareagować. W niedzielę (1 lipca) na koncercie w Pradze wokalista Eddie Vedder pokazał plakat wspierający środowiska protestujące przeciwko zmianie przepisów.

Dwa dni później amerykańska formacja zagrała w Tauron Arenie Kraków. Na telebimie pojawiło się logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

"Pozwólmy kobietom wybierać" - głosi podpis pod zdjęciem opublikowanym na Instagramie.

"Kobiety czy pary jednopłciowe protestują pokojowo. Nie możemy się temu, co się dzieje poddać. Musimy walczyć" - powiedział ze sceny Vedder.



Atrakcją dla fanów w Krakowie był pochodzący ze składanki "Lost Dogs" utwór "Other Side", po który muzycy na żywo sięgnęli dopiero po raz trzeci.

Wideo PEARL JAM - Other Side - Kraków 2018

Trwająca trasa rozpoczęła się w marcu w Ameryce Południowej. Wówczas zespół opublikował singla "Can't Deny Me", który był pierwszym premierowym materiałem Pearl Jam od 2013 roku, kiedy ukazała się ostatnia studyjna płyta "Lightning Bolt".

Wideo Pearl Jam - Can't Deny Me (Xmas Single 2017)

Sprawdź tekst utworu "Can't Deny Me" w serwisie Teksciory.pl!

Pearl Jam - obok Nirvany, Alice In Chains i Soundgarden - zaliczany jest do tzw. wielkiej czwórki muzyki grunge.



Z tego grona Pearl Jam jest jedynym zespołem, którego wokalista wciąż żyje. Kurt Cobain (Nirvana), Layne Staley (Alice In Chains) i Chris Cornell (Soundgarden) zmarli w tragicznych okolicznościach popełniając samobójstwo lub przedawkowując narkotyki.

Do dziś to ekipa dowodzona przez Eddiego Veddera działa bez przerwy, mając w dorobku ponad 85 mln sprzedanych płyt i ciesząc się statusem gwiazdy rocka (w 2017 r. zespół został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław).

Grupa wydała 10 płyt studyjnych - ostatnia z nich to "Lightning Bolt" z października 2013 r.

Clip Pearl Jam Sirens

Sprawdź tekst utworu "Sirens" w serwisie Teksciory.pl!

Pod koniec września 2017 r. ukazał się koncertowy album "Let's Play Two", któremu towarzyszył dokumentalny film z zapisem występów z Wrigley Field z sierpnia 2016 r.