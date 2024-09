Minęło trochę ponad dwa miesiące od ostatniej edycji Open'er Festivalu , która jak co roku przyciągnęła do Trójmiasta tłumy miłośników muzyki. Wystąpili m.in. Foo Fighters , Dua Lipa , Sam Smith , Maneskin , Doja Cat czy Hozier . Udział w czterech dniach wydarzenia wzięło udział w sumie 130 tysięcy osób.

Kolejnym krokiem, który podjęli organizatorzy Open’er Festivalu, było wypuszczenie do sprzedaży wejściówek. Od 23 września do 6 października fani imprezy mogą zakupić limitowane bilety Early Bird Tickets. Data końcowa może jednak ulec zmianie - stanie się to w momencie, gdy pula zostanie wyprzedana. Jest to najtańsza możliwa opcja, z każdym kolejnym rzutem ceny będą tylko wzrastać.