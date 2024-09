Ponoć Cher ( posłuchaj! ) kilkakrotnie otrzymywała zaproszenia, by dołączyć do grona gwiazd festiwalu Glastonbury . Jednak jak dotąd nie potrafiła się dogadać z organizatorami w kwestii jej wynagrodzenia.

"Cher to ikona nad ikonami muzyki pop. Byłaby niesamowita. Trwało to wiele lat, ale w końcu podjęła konstruktywne rozmowy z organizatorami Glastonbury w sprawie występu. Cher nie jest zainteresowana pełnowymiarową trasą koncertową, ale chciałaby w przyszłym roku zagrać kilka koncertów w Wielkiej Brytanii. Festiwal Glastonbury może być jednym z nich" - przekazał w rozmowie z "The Sun" informator dziennika.

W ostatnim czasie Cher przypomniała swój przełomowy album "Believe" z okazji 25. rocznicy premiery. To dzięki niemu wróciła na szczycie po klapie, jaką okazał się jej wydany w 1995 roku album "It's a Man's World". Spora w tym zasługa ludzi z wytwórni płytowej, którzy namawiali wokalistkę na odświeżenie stylu i sięgnięcie po współczesne brzmienia. Tak powstały piosenki (choćby tytułowa "Believe"), które do dziś rozbrzmiewają w klubach i porywają ludzi do tańca.