Muzyka, moda i telewizja. Sonny i Cher wspólnie zawojowali medialny świat. Pomimo rozwodu para przetrwała lata i stworzyła najbardziej kultowe hity dwóch dekad.

Ucieczka przed trudnym dzieciństwem

Cher, która wtedy nazywała się jeszcze Cherilyn Sarkisian, w wieku 16 lat zdecydowała się na opuszczenie rodzinnego domu. Jej dzieciństwo nie było proste — ojciec zniknął, kiedy dziewczyna miała ledwo rok, a matka nigdy nie miała pieniędzy. Rodzina Cherilyn była utrzymywana przez kolejnych partnerów matki. Dziewczyna opuściła dom bez żalu. Do Los Angeles przyjechała pełna nadziei. Liczyła na karierę w Hollywood. Sen szybko się spełnił.

Swojego przyszłego męża Sonny’ego poznała niedługo po przeprowadzce. Utrzymywała się ze sprzątania w jego mieszkaniu. Tak się poznali. Sonny był wtedy człowiekiem bez wykształcenia, który parał się różnymi zajęciami. Na początku lat 60. udało mu się zdobyć pracę w wytwórni płytowej Gold Star Studios. Poznawał tajniki produkcji muzycznej pod czujnym okiem Phila Spectora, który był jego przełożonym. Zdecydował się przedstawić swoją nową przyjaciółkę szefowi. Okazało się, że był to dobry ruch.

Ślub i początek popularności sławnego duetu

Sonny i Cher byli początkowo dobrymi przyjaciółmi. Z czasem ich relacja przekształciła się w coś więcej. Ślub pary odbył się w 1964 roku. Nowożeńcy wspólnie bawili gości weselnych — śpiewali i grali im do tańca. Cher na początku była niezwykle nieśmiała i przed każdym występem miała okropną tremę. To właśnie dlatego postanowili razem z Sonnym stworzyć duet i występować razem.

Pierwszym wspólnym przebojem okazał się utwór "I Got You Babe", który znalazł się na albumie "Look At Us". Szybko okazało się, że duet Sonny & Cher może stawać w szranki z niezwykle popularnymi Beatlesami.

Zdjęcie Sonny & Cher / East News

Hipisowski wygląd pary zachwycał młodzież na całym świecie. Hitem były proste jeansy, kwieciste koszule, grzywki na prosto oraz wąsy u chłopców. Sonny & Cher wpisali się w modę na dzieci-kwiaty.

Razem, ale osobno — koniec wspólnej kariery?

Wspólnie wydawane albumy i piosenki nie ograniczały Cher. Artystka działała silnie i pracowała również na własne nazwisko. Mąż mocno ją w tym wspierał. To on napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)", którą inni artyści do dziś coverują.

Zdjęcie Sonny & Cher / East News

Para zawiesiła swoją działalność na trzy lata, po tym jak urodziła się im córeczka. Powrócili w 1972 z własnym show komediowym "The Sonny & Cher Comedy Hour" i "The Sonny & Cher Show". Programy okazały się wielkim sukcesem, nie tylko pod względem muzycznym, ale także modowym. Kreacje Cher w każdym odcinku zaskakiwały i zachwycały publiczność. Cher powoli stawała się ikoną stylu. Wyznaczała nowe trendy, które Amerykanki marzyły, aby ubrać.

Tworzyli szczęśliwą rodzinę, a wspólne show nie powstrzymywało ich od rozwoju osobnych karier. Okazało się to sprytnym zabiegiem, który sprawdził się pod koniec lat 70.

Problemy z niewiernością, rozwód i... powrót do siebie?

Zdjęcie Sonny & Cher / East News

Małżeństwo pierwsze problemy zaczęły się pod koniec lat 60. Sonny zaczął mieć problemy z dochowaniem wierności. Para rozwód wzięła w połowie lat 70. Rozpadło się nie tylko małżeństwo, ale także muzyczne show.

Cher, aby nie ulec zapomnieniu, pracowała przez cały czas. Ubierała coraz bardziej krzykliwe kreacje, tworzyła nowe hity solo i w duecie.

Już kilka dni po rozwodzie wyszła za mąż za Gregga Allmana. Małżeństwo przetrwało jedynie 9 dni, przez uzależnienie partnera od alkoholu i heroiny. Ostatecznie wytrzymała w związku trzy lata.

Zaskoczeniem było to, kiedy kilka miesięcy po urodzeniu syna, Cher wróciła do Sonny’ego na scenie. Ich telewizyjne show zostało wznowione, przechodząc do historii, jako pierwsze poprowadzone przez rozwiedzioną parę.

Natomiast Sonny po rozwodzie Cher zdecydował się spróbować swoich sił w kinematografii. Zagrał w kilku filmach i serialach. Po czasie odrzucił Hollywood i zaangażował w politykę.

