Postępowi metalowcy z Melbourne wystąpią 20 października na deskach stołecznego klubu Proxima. W ramach trasy po Europie i Wielkiej Brytanii Ne Obliviscaris zagrają w całości materiał z owacyjnie przyjętej drugiej płyty "Citadel" z 2014 roku oraz ostatniego, czwartego albumu "Exul", którego premiera odbyła się pod koniec marca 2023 roku.

Ne Obliviscaris na koncercie w Polsce. "Ekstremalnie intensywny"

"Ne Obliviscaris to zespół, który nie znosi stagnacji i dreptania w miejscu, zwracając uwagę zarówno fanów prog metalu, jak i zdecydowanie intensywniejszego łomotu. W tekstach rozważania natury niemal filozoficznej, w spisie instrumentów m.in. skrzypce, a w muzyce dużo kombinowania i grania pod włos. Ne Obliviscaris zdecydowanie nie są zainteresowani deathmetalowymi kliszami, tylko rozszerzaniem granic nurtu. Ich ekstremalnie intensywny, poszukujący melodyjny metal śmierci jest jak prog rock w najlepszych latach - odważny i trudny do opisania" - przypomina Knock Out Productions, organizator polskiego koncertu Australijczyków.

Niedługo mamy też poznać supporty i gości specjalnych, którzy zagrają u boku Ne Obliviscaris.



Bilety na warszawski koncert Ne Obliviscaris trafią do sprzedaży w poniedziałek 1 lipca o godzinie 10.



Do promocji płyty "Exul" wybrano utwór "Graal".