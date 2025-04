Wielki powrót Metalliki i niecodzienne ogłoszenie. Padły ważne słowa

We wrześniu 2024 r. czterema koncertami w Meksyku Metallica zakończyła kolejną odsłonę światowej trasy "M72" . Legenda metalu wraca na scenę 19 kwietnia w Syracuse - w USA i Kanadzie towarzyszyć im będą Pantera, Suicidal Tendencies, Limp Bizkit i Ice Nine Kills .

"Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z zespołem Metallica i fundacją All Within My Hands w tej potężnej inicjatywie. Dziękujemy za pomoc w zwiększaniu świadomości na temat potrzeby krwiodawstwa i zachęcaniu fanów do działania. Do zobaczenia" - poinformował w komunikacie Amerykański Czerwony Krzyż.