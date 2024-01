Najlepsze polskie festiwale. Co oferują w tym roku?

Od popu, przez rock, po metal i rap - scena festiwalowa w Polsce ma się dobrze i oferuje coś dla fana każdego gatunku. Poniżej znajdziecie kilka propozycji.

Spotlight Music Festival

Rozpocząć sezon festiwalowy w marcu? Czemu nie! Spotlight Music Festival zaprasza do Gdyni w dniach 15-17 marca. To kolejna nazwa, która dołącza do coraz większej areny polskich showcase'ów. Na spotlightowych scenach będzie można zobaczyć m.in. Mikromusic, Ptakovą, Kingę i Karoliną Pruś, Sarę Kordowską, Tappahall czy Melancholy Hill.

NEXT FEST

W kwietniu warto wybrać się do Poznania na kolejny showcase - NEXT FEST Music Showcase & Conference. "Debiutanci wśród gwiazd i gwiazdy wśród debiutantów, kilkanaście klubów, sceny plenerowe, koncerty, panele dyskusyjne, wydarzenia towarzyszące, warsztaty" - zapowiadają organizatorzy.

Reklama

Wśród ogłoszonych do tej pory artystów znaleźli się m.in. Kacperczyk, Małgorzata Ostrowska, Łona x Konieczny x Krupa, KARAŚ/ROGUCKI, Kasia Lins, Lordofon, Klaudia Szafrańska, Tomek Ziętek, WOLSKA, Kosmonauci, Agata Karczewska, Atom Juice, izdeb, Hamulec, Jacko Brango, Mùlk czy Na Wpół Ślepy Człowiek. Make spring great again!

ZEW się budzi

Tegoroczna edycja ZEW się budzi odbędzie się w Lesku w dniach 31.05-1.06. Dotychczasowy ogłoszony line-up prezentuje się naprawdę imponująco. Znaleźli się tam m.in. Percival, Dr Misio, Armia, Zacier, Dziwna Wiosna, Analogs czy Stacja B.

Open’er Festival

Kto pojawi się w dniach 3-6 lipca 2024 r. w Gdyni? Headlinerami Open'er Festival 2024 będą Doja Cat, Foo Fighters i Dua Lipa. Poza nimi na scenach festiwalu pojawią się m.in. 21 Savage, Sofia Kourtesis, Sam Smith, Benjamin Clementine, Noname czy Yaeji.

Jarocin Festival

"Najlepsza polska muzyka, niepowtarzalna atmosfera i wreszcie kultowe miejsce, w którym pierwsze kroki nierzadko stawiają legendy - to wszystko powróci do Jarocina latem 2024 roku" - brzmi zachęcająco? Legendarny festiwal powróci w dniach 18-21 lipca. Fani mogą szykować się na koncerty m.in. Happysad, Homo Twist, Eye For An Eye, 2tm2,3, Alians, Pidżamy Porno, Vadera czy Cool Kids of Death.

OFF Festival

OFF Festival w sierpniu po raz kolejny zbierze fanów alternatywy. Pierwszym headlinerem został zespół Future Islands. Warto się spieszyć, bo pierwsza pula biletów została już wyprzedana. Z kim 2-4 sierpnia widzimy się w Katowicach?

Pol'and'Rock Festival

Festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia, po raz kolejny w Czaplinku (lotnisko Broczyno), w województwie zachodniopomorskim. Pierwszą zagraniczną gwiazdą ogłoszono amerykańską metalcore'ową grupę Motionless in White. Później do składu dołączyli Electric Callboy. To będzie już 30. edycja wydarzenia, więc wielu uczestników liczy, że jubileusz będzie naprawdę huczny.

Great September

"Możesz już zapisać w kalendarzu: trzecia edycja Great September odbędzie się 12-14 września 2024 roku w Łodzi" - przekonują organizatorzy. Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi podczas showcase’u, ale jesteśmy zapewniani, że do Łodzi ponownie zawitają najpopularniejsi artyści, najciekawsi młodzi wykonawcy oraz najważniejsi przedstawiciele polskiej branży muzycznej. A patrząc po poprzednich edycjach - nie ma powodu, by nie wierzyć.