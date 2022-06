Pierwotnie Mystic Festival miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak ostatecznie doszło do kolejnej zmiany terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).



Reklama

Swój udział w roli headlinera potwierdziła brytyjska grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie. Głównymi gwiazdami będą także Szwedzi z Opeth oraz dowodzona przez Kinga Diamonda duńska formacja Mercyful Fate.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Judas Priest: ogniście i czadowo INTERIA.PL

Poza tym zagrają także m.in. Saxon, Katatonia, Mastodon, Obituary, Mayhem, Killing Joke, Sólstafir, Vader, Mgła, Baroness, Kvelertak i Heilung, Benediction, Tribulation i Azarath.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saxon Sacrifice

Mystic Festival 2022 - Tom Gabriel Fischer przejmuje Warm Up Day

Festiwal rozpocznie się 1 czerwca dniem rozgrzewkowym pod hasłem Warm Up Day. W ramach potrójnego koncertu Tom Warrior's Legacy fani usłyszą kultowe numery Hellhammer w wykonaniu Tom Gabriel Warrior's Triumph of Death, wybór najlepszych hymnów Celtic Frost zaprezentuje Triptykon, a następnie zaprezentuje się Triptykon z własnym materiałem.

Instagram Post

To jednak nie koniec atrakcji. Tego samego dnia (godz. 19:30-20:30) Tom Gabriel Fischer - żywa legenda i pionier black oraz death metalu - spotka się z fanami, również po to, by odpowiedzieć na ich pytania. Będzie można również zdobyć autografy od Toma oraz muzyków obu zespołów, z którymi przyjedzie do Gdańska. Na terenie Stoczni zostanie również zorganizowana wystawa, której najcenniejszymi eksponatami będą Maski Śmierci, tworzone przez Toma od kilkunastu lat. Ta unikalna wystawa zawierać będzie również sceniczne artefakty związane z historią Hellhammer, Celtic Frost i Triptykon oraz reprodukcje grafik towarzyszących wydawnictwom zespołów.

Instagram Post

1 czerwca na dwóch scenach zagrają także Carcass, Decapitated, Heathen, Gaerea, Urne, Lik, Skeletal Remains i Spectral Wound.



Instagram Post

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów 1 / 28 Zobacz zdjęcia fanów z pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.). Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij