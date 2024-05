W ramach promocji płyty "72 Seasons" legenda thrash metalu daje po dwa różne koncerty w każdym mieście, z różnymi setlistami i różnymi supportami pod hasłem "No Repeat Weekend".

Polskie koncerty grupy Metallica ( posłuchaj! ) odbędą się 5 i 7 lipca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszego dnia w stolicy na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Kiedy zespół spędza w mieście więcej niż jeden dzień, przygotowywane są dla fanów dodatkowe atrakcje, aby ten czas wykorzystać do granic możliwości. W ramach akcji Metallica Warsaw Takeover w stolicy będzie można m.in. obejrzeć trzy filmy związane z zespołem, wziąć udział w spotkaniu z fotografem Metalliki Rossem Halfinem, a także wziąć udział w koncercie grup The Legacy i Rusty Head.

Pierwszy z zespołów to polski tribute band innej legendy metalu - Iron Maiden. The Legacy tworzą wokalista Jasiek Popławski (Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw) oraz muzycy CETI : gitarzysta Bartek Sadura (również Corruption), gitarzysta Jakub Kaczmarek, basista Tomasz Targosz (również Ballbreaker i Polish Metal Alliance) i perkusista Piotr Szpalik (Orgasmatron, Cannoball).

Z kolei Rusty Head na scenie koncertują od 25 lat. Grupa przygotowuje na tę specjalną okazję niepowtarzalny, ponad dwugodzinny set utworów Metalliki.

Metallica wróciła na trasę. Co zagrała w Monachium?

Metallica rozpoczęła tegoroczną część trasy "M72 World Tour" koncertem w Monachium w Niemczech. Wśród 16 zagranych na żywo utworów znalazł się niegrany wcześniej podczas tego tournee utwór "Of Wolf and Man" z czarnej płyty "Metallica". Ten właśnie kultowy album był najmocniej reprezentowany - na równi z "72 Seasons". Fani mieli okazję usłyszeć po trzy nagrania z tych płyt - "Nothing Else Matters", "Of Wolf and Man" i "Sad but True" (z czarnej) i "Lux Aeterna", "Shadows Follow" i "Too Far Gone?" (z "72 Seasons").



