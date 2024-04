Łódź Summer Festival 2024 ogłasza headlinera. "Ale mi zaimponowali"

Łódź Summer Festival to trzydniowy bezpłatny festiwal organizowany z okazji urodzin Łodzi. Sceny ulokowane są w kilku lokalizacjach w mieście.

Pierwszą edycję zorganizowano w 2023 roku w ramach obchodów okrągłej 600 rocznicy miasta. Impreza zgromadziła aż milion uczestników.



Łódź Summer Festival 2024: znamy pierwsze szczegóły!

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 26-28 lipca. "Na trzy dni, centrum miasta zamieni się w festiwalowe miasteczko. Na głównej scenie planowane są występy gwiazd polskich i zagranicznych. Zapiszcie w kalendarzach i szykujcie się na wyjątkowe lato w mieście" - zapowiadają organizatorzy.

Pierwszym headlinerem imprezy został brytyjski zespół Placebo. "Łódź, ale ty mi teraz zaimponowałaś" - komentują fani.

Placebo - kim są?

Zespół Placebo powstał w 1994 roku w Londynie. Początkowo grupa założona przez Briana Molko i Stefana Olsdala działała pod nazwą Ashtray Heart. Świat usłyszał o nich, kiedy David Bowie zabrał ich w trasę koncertową w roli supportu.

Zespół 25 marca 2022 roku wydał swój ósmy studyjny album - "Never Let Me Go". Płyta ta jest pierwszą od ponad ośmiu lat, po "Loud Like Love" z 2013 roku.