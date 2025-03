Lionel Richie przyjedzie na koncert do Polski. Wiemy, kto wystąpi jako support!

Teraz Richie przyjedzie do Polski w ramach trasy "Say Hello To The Hits" . Koncert, organizowany przez Live Nation, odbędzie się 5 lipca 2025 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Do największych hitów 75-letniego muzyka można zaliczyć m.in. "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me"(piosenka z filmu "Białe noce") czy "We Are The World", czyli charytatywny hit nagrany pod szyldem USA for Africa z m.in. Michaelem Jacksonem, Tiną Turner, Bruce'em Springsteenem, Bobem Dylanem, Paulem Simonem, Steviem Wonderem i Dianą Ross.