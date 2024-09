Kultowa grupa Pretenders wreszcie wystąpi w Polsce. Fani czekali kilka miesięcy na przełożony koncert

Pretenders to kultowa grupa, która wylansowała przeboje, takie jak "I'll Stand by You" czy "Don’t Get Me Wrong". W ubiegłym roku wydali album "Relentless", a już niedługo przyjadą do Polski, aby promować właśnie ten materiał. W warszawskim klubie Stodoła wystąpią 27 września. Koncert początkowo miał odbyć się w marcu, jednak europejska trasa koncertowa grupy została przełożona.