Koncert Scorpions w Polsce. "Are You Ready To Rock?!"

Po majowym występie Scorpions w TAURON Arenie Kraków było już pewne, że zespół powróci do naszego kraju na kolejny koncert w następnym roku. W końcu poznaliśmy ostateczną datę tego wydarzenia. Niemiecka grupa, z Polakiem Pawłem Mąciwodą na pokładzie, wystąpi 10 czerwca 2023 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Scorpions są twórcami rockowych przebojów, które z czasem w ogóle nie tracą na popularności, a niektóre z nich nabierają obecnie nawet nowego znaczenia. Hymn "Wind of Change", zainspirowany wydarzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, teraz Klaus Meine śpiewa o Ukrainie.

Słowa "Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change..." wybrzmiały także na minionym koncercie formacji 28 maja w Krakowie. Piosence towarzyszyła akcja wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. Ponad głowami publiczności rozwinięto 50-metrowe flagi polską i ukraińską, które w trakcie utworu złączyły się w symbolicznym geście wsparcia od Polski dla Ukrainy.

"To jest niesamowite, że Scorpionsi wciąż są na fali i gromadzą publiczność, której nie powstydziłaby się żadna współczesna gwiazda. Mało tego, myślę, że można policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk, współczesnych artystów popowych, którzy tak jak Scorpions zapełniają największe hale w Polsce. Zespół dobiega do sześćdziesiątki, jego założyciele dawno przekroczyli 70 lat, a legenda Scorpions wciąż trwa. Koncert w Łodzi będzie rockową ucztą" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która już dziewiąty raz została promotorem koncertu Scorpions w Polsce.



Scorpions - rockowi weterani

Niemiecki Scorpions to oczywiście nie tylko "Wind of Change", ale także wiele innych przebojów, m.in. "Send Me an Angel" czy "Still Loving You", a także energetyczne "Big City Nights" oraz "Rock You Like a Hurricane".

Razem z najnowszym albumem, wydanym w lutym tego roku, zespół ma na koncie 19 krążków studyjnych i ponad 100 milionów sprzedanych płyt. U boku liderów (Klaus Meine, gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs) występują Polak Paweł Mąciwoda (bas) i Szwed Mikkey Dee (perkusja).