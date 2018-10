Koncert pamięci Artura Szuby. Premiera płyty i tomiku "Melancholia"

2 listopada w Choszczeńskim Domu Kultury odbędzie się koncert pamięci Artura Szuby połączony z premierą tomiku i ostatniej płyty grupy Szepty i Krzyki. Wokalista, poeta i dziennikarz zmarł 28 maja w wieku 51 lat po długiej i ciężkiej chorobie.

Artur Szuba (iNNi, Szepty i Krzyki) miał 51 lat /oficjalna strona wykonawcy

Zespół iNNi powstał w Choszcznie z inicjatywy Artura Szuby w listopadzie 2003 r. na potrzeby projektu "Gdzie oni są? czyli wspomnienia fanów rocka lat 80.". Formacja ma w dorobku płyty "...w nas nie ma ciszy..." (2005), "Chaorder" (2006) i "Neonowa" (2009).

- Dla takich przewrażliwionych mięczaków jak ja, to świat bywa chwilami naprawdę straszny i trudno się w nim odnaleźć. Ufnie rzucamy się w to co życie nam niesie, by zgubić się gdzieś w tym szalonym pośpiechu. Odnoszę wrażenie, że po jakimś czasie bycia w takim stanie, sami jesteśmy, jak SMS-y, które z lubością wysyłamy - opowiadał Interii w 2010 r.

- Niestety, nie mam jakiejś zbiorowej recepty na radzenie sobie z depresją. Ja oswajam te stany właśnie pisaniem. Papier to dla mnie taki konfesjonał, a raczej "konfesłował". Każdy z nas musi znaleźć czy też wypracować swój własny sposób. Przeraża mnie też myśl, że mógłbym się poddać, utknąć w fotelu z pilotem w dłoni... - mówił nam wokalista.



W twórczości zespołu - szczególnie na początku - słyszalne były echa muzyki Republiki (iNNi nagrywali swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i spółki). Szuba w latach 80. prowadził w Choszcznie fanklub Republiki.

W maju 2013 r. ukazał się debiutancki album formacji Szepty i Krzyki (wspólny projekt zespołu iNNi, warszawskiego Projektu LR i łódzkiej ekipy Wariacje.pl). Całość została wydana jako album składający się z tomiku poetyckiego w formie albumu fotograficznego wraz z płytą CD pod wspólnym tytułem "Szepty i Krzyki". Dwa lata później ukazała się płyta "Trzynaście stanów świadomości".

- Nigdy nie było dla nas żadnych ograniczeń. Nigdy też nie robiliśmy muzyki "pod kogoś". To samo się tworzy - mówił Interii Artur Szuba.

Album "Melancholia" miał ukazać się na 50. urodziny Artura Szuby (19 marca 2017 r.).

"Na przeszkodzie stanęła ciężka choroba Artura. Przez nią całość nabrała dodatkowych znaczeń, te dwadzieścia trzy wiersze stały się niemal kroniką walki Artura o życie. Muzyk i poeta każdą wolną chwilę, pomiędzy kolejnymi badaniami i naświetlaniami, poświęcał na ich tworzenie" - czytamy.

"Melancholia" to słowo i muzyka: tomik wierszy Szuby, a obok płyta z muzyką głównie Tomasza Herbricha. Twórcom pomagali Marcin Mentel (dawny gitarzysta Closterkeller i Lorien) oraz Barbara "Babsi" Mikulska, wokalistka Wańka Wstańka & The Ludojades. Pojawili się także goście: zespół Half Light z Torunia oraz Małgorzata Florczak z Rigor Mortiss i Marek Radzimiński z Lorein i Zielonych Ludków.

Premiera płyty i tomiku połączona zostanie z koncertem pamięci Artura Szuby w Choszczeńskim Domu Kultury w jego rodzinnym mieście. 2 listopada (początek godz. 17) zagrają Szepty i Krzyki, Half Light, iNNi feat. Maja Konarska (Moonlight), Babu Król Jacek Szymkiewicz, Marcin Kamiński (The Strands), Marteon, North i Machaon.