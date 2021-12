25 lat temu, 6 grudnia 1996 roku, Fundacja Polsat rozpoczęła swoją działalność statutową. Została powołana do życia przez Zygmunta Solorza i Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Celem Fundacji Polsat od zawsze było i jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Od ćwierć wieku Fundacja Polsat dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację, a także remontuje oddziały dziecięce w całej Polsce i kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego korzystają mali pacjenci.



Przez 25 lat swojej działalności Fundacja przekazała ponad 260 miliardów zł, pomogając prawie 40 tysiącom dzieci. Dzięki pomocy darczyńców w tym roku Fundacja wybudowała Centrum Chorób Rzadkich.

W dniu urodzin Fundacji, Telewizja Polsat organizuje wyjątkowy koncert, podczas którego widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń historie podopiecznych Fundacji Polsat, którzy dzięki jej wsparciu osiągnęli to, co na początku wydawało się niemożliwe.

Koncert rozpoczęła Karolinka Bednarska - podopieczna Fundacji Polsat - w towarzystwie chóru Sound'n'Grace. Razem wykonali pamiętny przebój grupy Hey - "Moja i twoja nadzieja".

Młoda wokalistka od drugiego roku życia choruje na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów. Niestety choroba pokazała najgorsze oblicze i zabrała Karolince wzrok. Na chwilę obecną jedyną pomocą w codziennym funkcjonowaniu Karolinki jest pies przewodnik oraz specjalistyczne okulary sprowadzane z zagranicy na indywidualne zamówienie.

Kayah i Viki Gabor zaśpiewały swój wspólny hit "Ramię w ramię". Występy przeplatane są materiałami filmowymi z podopiecznymi fundacji.

Utwór "Niewiele ci mogę dać" z repertuaru zespołu Perfect w wyjątkowym rodzinnym duecie wykonali Grzegorz Markowski i jego córka Patrycja Markowska.

Paweł Domagała tradycyjnie przypomniał swój największy przebój "Weź nie pytaj", który ma ponad 134 mln odsłon.

Dama polskiej piosenki Alicja Majewska zaśpiewała utwór "Odkryjemy miłość nieznaną". Po niej na scenie pojawił się Dawid Kwiatkowski z piosenką "Proste".

Kolejna podopieczna fundacji zapowiedziała następną gwiazdę - ciężarna Ewa Farna w białej kreacji wykonała "Wszystko albo nic".

Z kolei Krzysztof Zalewski (zwycięzca drugiej edycji "Idola" emitowanego w Polsacie) premierowo w telewizji zaśpiewał utwór "Ptaki".

Dawno niewidziany publicznie Maciej Maleńczuk przypomniał utwór "Gdzie są przyjaciele moi?" z repertuaru projektu Yugopolis.

Inny muzyczny klimat zaprezentował Michał Bajor w niemal musicalowej wersji "Nie chcę więcej".



Na scenie pojawią się także: Małgorzata Walewska, Andrzej Piaseczny czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe, rodzinne duety: Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem - Chrisem.

Jubileusz prowadzą: Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski.

Krzysztof Ibisz angażuje się w działania Fundacji od początku swojej kariery w Polsacie, która trwa od 2000 roku. Popularny prezenter występuje w spotach, współprowadzi fundacyjne imprezy, odwiedza podopiecznych w szpitalach podczas akcji z okazji Dnia Dziecka z superbohaterami, a także zachęca swoich fanów rokrocznie do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego, który w tym roku już po raz 18. gościł w domach Polaków.

