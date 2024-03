Jazz Around Festival 2024: znamy pierwszych artystów! Kto zagra w Warszawie?

Jazz Around Festival to wydarzenie muzyczne, które gromadzi miłośników brzmień okołojazzowych z całej Polski. Chociaż festiwal nie ma stałego miejsca, o atmosferze na nim panującym krążą już legendy. Każda edycja Jazz Around Festival to niepowtarzalna podróż przez świat muzyki, pełna niespodzianek, emocji i niezapomnianych koncertów.

Jazz Around Festival 2024: kto wystąpi?

Uczucia ponad twórczy perfekcjonizm - to motto, które napędza niespokojną kreatywność multiinstrumentalisty i producenta znanego jako Alfa Mist. Karierę rozpoczynał jako producent grime'u i hip-hopu, ale wkrótce zainteresował się jazzem, muzyką filmową i world music. W ciągu ostatnich lat artysta ugruntował swoją pozycję na rynku muzycznym jako jeden z największych talentów nowej fali jazzu w Londynie. Jego muzyka to fantastyczna mieszanka melancholijnych harmonii z nutami alternatywnego hip-hopu, soulu i afrobeatu.

Emily King to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Styl muzyczny artystki obejmuje elementy soulu, R&B, popu i jazzu, co nadaje jej twórczości unikalny charakter. King jest znana ze swoich głębokich i poruszających tekstów oraz melodyjnych kompozycji, które często dotykają tematów miłości, relacji i życiowych doświadczeń. Albumy, takie jak "East Side Story" i "Scenery", zdobyły uznanie krytyków i przyciągnęły szerokie grono fanów na całym świecie.

Geniusz kontrabasu. Jeden z najciekawszych i najbardziej rozchwytywanych muzyków jazzowych ostatniej dekady. Avishai Cohen z projektem Avishai Cohen Trio. Magazyn Down Beat nazwał go "wizjonerem gatunku" i "jedną z postaci otwierających jazz na nowe obszary". Cohen ma ponadto unikalną zdolność łączenia wysublimowanej sztuki z szeroką popularnością. Jego muzyka łączy elementy jazzu, muzyki etnicznej, fusion i klezmerskiej.

Ceniona saksofonistka i kompozytorka jazzowa Nubya Garcia swoją karierę rozpoczęła jako członkini zespołu Tomorrow's Warriors. Jej debiutancki album "SOURCE" z 2020 roku zdobył uznanie krytyków i przyniósł jej wiele nagród, w tym Jazz FM i Sky Arts Breakthrough Act of the Year Awards i nominację do Mercury Prize. Jej muzyka łączy elementy jazzu, afrobeatu, reggae i elektroniki.

Giacomo Turra & The Funky Minutes to włoski muzyk, gitarzysta i kompozytor, który wykazuje się wszechstronnym talentem, swobodnie czerpiąc z różnorodnych gatunków muzycznych, takich jak R&B, funk i jazz. Turra zdobył popularność dzięki publikacji swoich występów wideo na platformach społecznościowych, a także wydaniu albumu "The Groove Sessions", który zawiera kompilację coverów nagranych ze znanymi muzykami i wokalistami. Jego muzyka charakteryzuje się energetycznym stylem gry na gitarze oraz zróżnicowanymi wpływami muzycznymi.

Na Jazz Around Festival zagra równiaż amerykańska wokalistka, kompozytorka i producentka muzyczna, prywatnie córka znanego wokalisty jazzowego Bobby'ego McFerrina - Madison McFerrin. Artystka znana jest ze swojego unikalnego stylu wokalnego, który łączy elementy soulu, R&B, jazzu i elektroniki. Jej muzyka często wykorzystuje pętle wokalne i efekty dźwiękowe, co nadaje jej charakterystycznego, nowoczesnego brzmienia. Madison zdobyła uznanie dzięki serii niezależnych wydań i koncertów na żywo. Jej utwory są pełne emocji i głębokiej ekspresji, co przyciąga uwagę słuchaczy na całym świecie.

Youngr to pseudonim artystyczny muzycznego producenta, multiinstrumentalisty i wokalisty angielskiego pochodzenia znanego też jako Dario Darnell. Jego muzyka łączy różnorodne gatunki, takie jak pop, elektronika, indie rock, tworząc energetyczne i zaraźliwe kompozycje. Youngr znany jest ze swoich dynamicznych występów na żywo, podczas których używa pętli dźwiękowych i obsługuje różnorodne instrumenty, aby stworzyć warstwowe brzmienie. Jego popularność rosła dzięki viralowym coverom znanych utworów, odtwarzanym miliony razy w serwisach streamingowych oraz oryginalnym singlom, takim jak "Out of My System" czy "Monsters".

W Warszawie pojawi się też projekt specjalny Łona x Konieczny x Krupa - stworzyli coś bardzo w stylu kultowego szczecińskiego rapera, jednocześnie świeżego, obfitującego w ciekawe rozwiązania brzmieniowe. Za nimi stoją Konieczny i Krupa, członkowie składu Siema Ziemia, czyli inspirowanego elektroniką kwartetu akustycznego, który energię czerpie z kolektywnej improwizacji. Łona dorzuca do tego interesujące obserwacje i celne puenty tekstowe.

Poluzjanci to kultowa grupa, przewrotnie nazywana najbardziej znanym nieznanym polskim zespołem, która zainspirowała i wychowała całe pokolenia młodych artystów. Oryginalne brzmienie Poluzjantów to zasługa wybitnych muzyków tworzących formację, a także charakterystycznych kompozycji, pisanych w większości przez frontmana Kubę Badacha do tekstów Janusza Onufrowicza. Muzycy pracują obecnie nad czwartym albumem, którego fragmenty zaprezentują podczas warszawskiego koncertu.

Ich twórczość to mikstura analogowych brzmień, dubu, post-rocka, improwizacji oraz komunikatywnych i emocjonalnych melodii wykonywanych przez grupę trójmiejskich muzyków. Nene Heroine po bardzo dobrze przyjętym debiutanckim albumie "Total Panorama" (Alpaka Records), prezentuje nowy program pod tytułem "MOVA". Muzycy zespołu nie lubią kompromisów, a jazz traktują wyłącznie jako punkt wyjścia do tworzenia nowych struktur. "MOVA" jest pretekstem do dalszych poszukiwań własnego stylu oraz pójścia o krok dalej i połączenia sfery dźwiękowej z aspektem wizualnym na scenie.

Organizatorem wydarzenia jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem wydarzenia jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.