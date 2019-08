James Blunt: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

7 marca 2020 r. w Arenie Gliwice zaśpiewa brytyjski wokalista James Blunt, pamiętany z wielkiego przeboju "You're Beautiful".

James Blunt powraca do Polski /Jason Koerner /Getty Images

James Blunt zadebiutował płytą "Back to Bedlam" w 2004 roku, na której znalazł się wielki przebój "You're Beautiful", który wówczas dał mu status wielkiej gwiazdy, przynosząc wiele nagród i nominacji do wyróżnień przemysłu muzycznego (m.in. dwie nagrody MTV VMA za teledysk "You're Beautiful", nominacje do Grammy, tytuł najlepszego nowego wykonawcy od MTV Europe).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. James Blunt You're Beautiful

Kolejne albumy to "All the Lost Souls" (2007), "Some Kind of Trouble" (2010), "Moon Landing" (2013) i wydany w marcu 2017 r. "The Afterlove".

Do współpracy nad tym materiałem wokalista zaprosił m.in. Eda Sheerana, Ryana Teddera (One Republic) i Johnny'ego McDaida (Snow Patrol).

Teraz Blunt promować będzie właśnie udostępnioną cyfrowo nową płytę "Once Upon A Mind". Tradycyjny krążek kupić będzie można od 25 października. Fani znajdą tu klasyczne piosenki, które "poruszą zarówno serce, jak i głowę" - zapewnia sam Brytyjczyk.

Zapowiedzią albumu są pierwsze cztery piosenki, które wkrótce ujrzą także światło dzienne jako pojedyncze single. Będą to: "Cold", ballada "Monsters", mocno popowa "5 Miles" oraz nieco w stylu country piosenka "Halfway".

Clip James Blunt Cold [Lyric Video]

W lutym 2020 roku Brytyjczyk ruszy w trasę promującą nowy materiał. Najpierw wystąpi na ośmiu koncertach w Wielkiej Brytanii, później zaśpiewa kilka razy w Niemczech, Francji Włoszech i Austrii oraz da pojedyncze koncerty w Holandii, Belgii, Szwajcarii, Czechach i na Węgrzech. Do Polski James Blunt przyjedzie 7 marca, wystąpi w Arenie Gliwice. Swój objazd po Europie zakończy miesiąc później - koncertem w prestiżowej, londyńskiej Royal Albert Hall.



"Gdyby nie pojawił się James Blunt, nie byłoby dzisiaj Eda Sheerana i tych licznych młodych ludzi, którzy śpiewają z towarzyszeniem gitary. On sprawił, że muzyka stała się z powrotem taką, którą można sobie zanucić, a którą prezentował w latach 70. np. Cat Stevens, czyli po prostu piękne ballady!" - podkreśla współpracujący niegdyś z Interią Jerzy Skarżyński, dziennikarz muzyczny.

Bilety do ogólnej sprzedaży trafią 6 września o godzinie 10:00. Dla nabywców wersji cyfrowej nowego albumu udostępniony zostanie kod dostępu umożliwiający wcześniejszy zakup wejściówki - już 4 września.

W czasie swojej kariery, James Blunt sprzedał ponad 20 mln płyt i 13 mln singli.