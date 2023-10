Inside Seaside 2023: kto pojawi się na scenie w Gdańsku?

Oprac.: Oliwia Kopcik Koncerty

Już w dniach 11-12 listopada w Gdańsku odbędzie się festiwal Inside Seaside. Na scenie pojawią się m.in. Girl in Red, Tom Odell czy Nothing But Thieves.

Na Inside Seaside wystąpią m.in. Nothing But Thieves /Eris Wójcik /INTERIA.PL