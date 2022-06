Pierwotnie amerykańska grupa miała wystąpić w Warszawie 17 czerwca 2020 r., ale trasa z powodu pandemii koronawirusa została przełożona w sumie o dwa lata.

Poprzednią trasę - "Not in This Lifetime... Tour" - Guns N' Roses zakończyli na początku listopada 2019 roku. Amerykanie zagrali w tym czasie 175 koncertów, w tym dwa w Polsce - w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Chorzowie (lipiec 2018 r.).

Seria występów zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc ponad 560 mln dolarów, co dało jej trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów.

Gunsów w Warszawie poprzedzać będzie Gary Clark Jr., amerykański wokalista i gitarzysta ( posłuchaj! ), laureat czterech nagród Grammy (trzy statuetki przyniosła mu ostatnia płyta "This Land" z 2020 r. i tytułowy utwór). Pierwszym supportem będzie amerykańska grupa Dirty Honey, która na scenie zaprezentuje się o godz. 17:00.

W dniu koncertu dach będzie zamknięty tzn. nie będzie widać nieba.

Ze strony PGE Narodowego dowiadujemy się też, że bilety na odwołany koncert Guns N' Roses z 2020r. NIE zachowują ważności na 2022 rok. W celu wymiany biletu fani proszeni są o kontakt z bileterią, za pośrednictwem której wejściówki zostały kupione.

