Great September Showcase Festival & Conference po raz trzeci! Znamy pierwszych artystów

"Tłumy pod główną sceną na ulicy Piotrkowskiej. Wypełnione do ostatniego miejsca kluby. Do tego liczne spotkania z przedstawicielami branży muzycznej, którzy zjechali do Łodzi z całej Polski. Tak wyglądał zakończony sukcesem i koncertowym, i frekwencyjnym Great September w ubiegłym roku. W pamięci długo jeszcze będziemy mieć wyjątkowe, klubowe koncerty m.in. Kaśki Sochackiej, Alicji Majewskiej czy Bitaminy grającej 'Kawalerkę'. Świetne występy m.in. Kathii i Wiktora Waligóry, którym wróży się dziś wielką karierę. A także inspirujące spotkania i rozmowy na ważne i aktualne tematy" - wspominają organizatorzy.

Wśród gości części konferencyjnej byli m.in. Vito Bambino i Maciej Kawulski, reżyser najnowszych filmowych części "Akademii Pana Kleksa". Dziękując wszystkim za wspólnie spędzony czas na festiwalu, pomysłodawca i dyrektor artystyczny wydarzenia - Artur Rojek - zapowiadał, że w 2024 roku wróci z kolejną, mocną porcją najciekawszej polskiej muzyki, która pojawi się na trzeciej edycji Great September Showcase Festival & Conference. Już 12-14 września w Łodzi.

Great September 2024 - kto wystąpi?

Great September to miejsce spotkań i koncertów nowej i młodej polskiej muzyki, ale także festiwal, gdzie piękne jubileusze świętują największe gwiazdy polskiej estrady. Wydarzenie w równym stopniu łączy najciekawsze gatunki współczesnej sceny, jak i kolejne pokolenia Polaków. W tym roku na festiwalu swoje 65. urodziny i 45-lecie debiutu "Don't Cry" świętować będzie Stanisław Soyka. Wspaniały wokalista i kompozytor, który na swoim koncie ma kilkanaście solowych albumów, kilka koncertowych, świątecznych, a ostatnio udział w koncertach orkiestry Męskiego Grania, która w 2023 roku przypominała jego przebój "Tolerancja (na miły Bóg)". Na Great September w Łodzi Stanisław Soyka wystąpi w towarzystwie Grott Orkiestry.

"Hej wy", "Zostań", "Z imbirem" - jest duża szansa, że właśnie te popularne numery wykona w Łodzi na żywo Kortez. Właściciel jednego z najciekawszych głosów w kraju, wdzierający się swoimi oszczędnymi tekstami i hipnotyzującymi melodiami głęboko pod skórę. Na scenę wszedł po cichu, ale szybko włączył na siebie wszystkie światła, wydając w 2015 roku zaskakująco mocny "Bumerang".

Ponownie na Great September silną reprezentację będzie mieć scena rapowa. Na festiwalu zagra Otsochodzi, czyli artysta, który drogę sam sobie wybiera - jak rapuje w jednym ze swoich kawałków. Nagrywa rap, z triem OIO rzuca "worki w tłum, tłum", ale może iść w pop, może iść w jazz, łącząc w swoich kawałkach tradycje starej i polot nowej szkoły. Zobaczymy też Tonfę - warszawską ekipę, założoną przez Normana i Kierata, nazwaną już w mediach "jednym z najważniejszych rapowych składów nowego polskiego undergroundu". Tonfa zasłużyła na to miano debiutanckim albumem "Klątwa", występami na płytach Włodiego i producenta 1988, jak i koncertami. Te jednak, zamiast próbować opisywać, trzeba po prostu przeżyć.

Niezwykle interesująco zapowiadają się również występy "polskich towarów eksportowych", czyli zespołów, o których z zachwytem rozpisywała się zagraniczna prasa. Zapraszamy na występy grup Oxford Drama (który zapowiedział już swój czwarty album) oraz Coals (również pracują nad nową płytą). Po długich latach przerwy wraca na scenę - także na Great September - zespół Hurt. Dali nam "Załogę G" "Na dysku C i D", odświeżyli w swoim stylu "Lipstick on the glass" Maanamu, a we wrześniu przywiozą do Łodzi zupełnie nowe piosenki.

12-14 września na Great September Showcase Festival & Conference posłuchamy dużej dawki muzycznych nowości. Festiwalowej publiczności zaprezentują się po raz pierwszy zespoły, które dopiero przebijają się ze swoją muzyką, ale już zasługują na uwagę słuchaczy. Wśród nich: Yann, Kosmonauci, Olędzka, Seweryn, Magda Kluz, Bartek Zjawa, Safario, Dafeat, Nago, Mateusz Tomczak, Francio i Robcio, Przyborowski, Wilson Wilson, Szumal, Didi, Promyki, Jakub LDDV, Vermona Kids, Ziggiel Lou, Kryształ, Nat Cichocka i Shane. Kolejne nazwiska i ogłoszenia - niebawem! Artyści i zespoły, które chcą zagrać na Great September w Łodzi mogą jeszcze wysyłać swoje demo i informacje o sobie.

Great September - bilety

Podobnie jak przed rokiem, koncerty odbywać się będą w klubach i będą biletowane. Posiadacze karnetów będą mogli wejść również do specjalnego sektora pod sceną główną festiwalu, który pozwoli im na wyjątkowe przeżywanie koncertów. Scena Główna mBank/ Mastercard stanie w pasażu Schillera i tak jak przed rokiem będzie niebiletowana.

Karnet na wszystkie dni festiwalu, obejmujący również wstęp na część konferencyjną i wydarzenia dodatkowe już dostępny w cenie 179 zł. Cena obowiązuje do 22 maja lub do wyczerpania puli.