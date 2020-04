Gitarowy Rekord Guinnessa 2020: Sebastian Riedel w przeboju Dżemu dla służby zdrowia

Uczestnicy Gitarowego Rekordu Guinnessa 1 maja zagrają wspólnie przebój "Naiwne pytania" grupy Dżem, by w ten sposób podziękować pracownikom służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Utwór zaśpiewa Sebastian Riedel, syn Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty Dżemu.

Sebastian Riedel zaśpiewa przebój "Naiwne pytanie" grupy Dżem

Przypomnijmy, że okoliczności spowodowane przez pandemię koronawirusa sprawiły, że organizatorzy Gitarowego Rekordu Guinnessa postanowili w całości przenieść imprezę do internetu. To oznacza, że gitarzyści nie spotkają się 1 maja na Rynku we Wrocławiu.

Pierwsza edycja największego święta gitary odbyła się w 2003 roku. Leszek Cichoński zainicjował wówczas Wielką Gitarową Orkiestrę, która na wrocławskim Rynku wykonała słynny przebój Jimiego Hendrixa pt. "Hey Joe" ( sprawdź! ). Zagrało 588 gitarzystów, co pozwoliło ustanowić nowy rekord Guinnessa.

Obecny rekord wynosi 7423 i został ustanowiony we Wrocławiu w 2019 r.

Tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Guinnessa po raz pierwszy w historii odbędzie się w całości w wersji online. Dzięki transmisji internetowej w wydarzeniu udział będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od lokalizacji. 1 maja legendarne "Hey Joe" Hendrixa zabrzmi z Wrocławia po raz 18.

Uczestnicy rekordu "Hey Joe" i inne gitarowe przeboje będą grać w swoich domach, ogródkach, na balkonach, przy otwartych oknach lub w fotelach przed ekranem komputera. Przekażą sobie także znak Uni-Vibe (ang. Uniting Vibration of Music), który oznacza jednoczącą moc muzyki.

Tym gestem i piosenką "Naiwne pytania" (z refrenem "W życiu piękne są tylko chwile") w wykonaniu Sebastiana Riedla Największa Gitarowa Orkiestra Świata podziękuje służbie zdrowia za poświęcenie dla ratowania życia w czasie epidemii.

"To refleksyjna i nostalgiczna piosenka, a jej refren świetnie oddaje piękno tej chwili, kiedy gramy razem. Wykonamy również utwór Budki Suflera z pięknym refrenem 'A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój' - wszyscy czekamy, aż przyjdzie ten jasny dzień po mrocznej nocy epidemii, z która teraz się zmagamy. Myślę, że wykonanie tycz utworów będzie dla wszystkich dużym przeżyciem" - mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca Rekordu.

Aby zagrać "Naiwne pytania" wystarczy znajomość akordów: G/e/D/e/a. Instruktaż, jak grać znajduje się na oficjalnej stronie imprezy.

Prócz utworu zespołu Dżem - podczas Gitarowego Rekordu Świata online - zabrzmią m.in. największe hity Jimiego Hendrixa i Carlosa Santany. Artyści oddadzą również hołd zmarłemu 6 lutego Romualdowi Lipce, wybitnemu kompozytorowi, współzałożycielowi Budki Suflera. Muzyczne pożegnanie uświetnią członkowie zespołu - perkusista Tomasz Zeliszewski i basista Mietek Jurecki. Zaśpiewa Bart Sosnowski, polski wokalista bluesowy, autor płyty "The Hand Luggage Studio", która otrzymała nominację do Fryderyków 2020 w kategorii album roku - blues.

Na scenie we Wrocławiu u boku Cichońskiego w poprzednich latach pojawiali się m.in. Steve Morse (Deep Purple), Al Di Meola, Leon Hendrix (młodszy brat Jimiego), Steve Vai, Tommy Emmanuel, Ray Wilson (były wokalista Genesis), Jennifer Batten (gitarzystka Michaela Jacksona), Bernie Mardsen, Marcus Miller i czołówka polskiej sceny.

By dołączyć do grona "rekordzistów", wystarczy nauczyć się pięciu podstawowych akordów (C G D A E) niezbędnych do zagrania "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i 1 maja zgłosić się z gitarą (akustyczną, elektryczną, basową, klasyczną) lub innym instrumentem strunowym jak ukulele, mandolina, banjo czy bałałajka. Wysłanie karty uczestnictwa (do pobrania na oficjalnej stronie festiwalu) jest równoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu Gitarzysty.

W historii Gitarowego Rekordu Guinnessa tegoroczna edycja zaznaczona będzie jako "specjalna edycja online" - niezależnie od wyniku, w przyszłym roku do pobicia rekordu nadal potrzebne będą minimum 7424 gitary.