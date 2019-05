Gitarowy Rekord Guinnessa Wrocław 2019 pobity. Ilu zagrało gitarzystów?

7423 gitary - to wynik nowego Gitarowego Rekordu Guinessa, który został ustanowiony w środę (1 maja) na Rynku we Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Leszek Cichoński ogłaszają nowy Gitarowy Rekord Guinnessa /Przemysław Fiszer / East News

Tradycyjnie podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa uczestnicy wspólnie grają utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Poprzedni rekord został ustanowiony we Wrocławiu w 2018 r. i wynosił 7411 gitar. Ten wynik w tym roku został pobity o 12 gitarzystów.

W największej gitarowej orkiestrze świata pod wodzą Leszka Cichońskiego zagrali m.in. pianista Leszek Możdżer, sobowtór Hendrixa - Stan Skibby, Jennifer Batten, muzycy legendarnego zespołu Slade, Jussi "Amen" Sydänmaa z zespołu Lordi, Egon Poka, członkowie grupy Nocny Kochanek, Jacek Krzaklewski, Janusz "Yanina" Iwański, Krzysztof Misiak i Adam Palma, a nawet prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk.

Wideo Gitarowy Rekord Guinnessa 2019 [transmisja na żywo]

Podczas tegorocznej odsłony imprezy, w związku z 25. rocznicą śmierci Ryszarda Riedla, uczestnicy Rekordu zagrali razem także "Naiwne pytania" Dżemu (utwór lepiej znany jako "W życiu piękne są tylko chwile"). Legendarny kawałek zaśpiewał syn Ryśka - Sebastian Riedel.



W tym roku po raz pierwszy w historii festiwalu na Rynku stanęły dwie sceny - główna i mała scena, na której od godz. 10:00 wybrzmiewały Gitarowe Przeboje Wszech Czasów.

Gitarzyści na czele ze Stanem Skibbym koncertowo uczcili 50. rocznicę festiwalu Woodstock. Odbyła się też premiera hymnu Gitarowego Rekordu Guinnessa "Thanks Jimi" skomponowanego przez Leszka Cichońskiego, który tę, największą dziś, gitarową imprezę na świecie powołał do życia w 2003 roku.

Clip Leszek Cichoński Foxy Lady - feat. Stan Skibby & Anika

By dołączyć do grona "rekordzistów", wystarczy nauczyć się pięciu podstawowych akordów (C G D A E) niezbędnych do zagrania "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i zgłosić się z gitarą (akustyczną, elektryczną, basową, klasyczną) lub innym instrumentem strunowym jak ukulele, mandolina, banjo czy bałałajka.

Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

Program festiwalu 3-Majówka:

1.05. - start godz. 17.00 - Slade, Therion, Napalm Death, Organek, Nocny Kochanek, Coma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nocny Kochanek o swoim występie na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

2.05. - start godz. 15.00 - Alestorm, Pidżama Porno, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, The Dumplings, Albo Inaczej, IRA, Ten Typ Mes, Rosalie., Decapitated, Clock Machine, Flirtini, Hunter.



3.05. - start godz. 15.00 - Tarja Turunen, Kult, happysad, Ania Dąbrowska, Łąki Łan, O.S.T.R., Kasia Nosowska, Illusion, Luxtorpeda, Bitamina, Mery Spolsky, Pablopavo i Ludziki, Gooral.