Finałowy koncert WOŚP 2024. Kto zagra na koncercie w Warszawie?

W tym roku po raz pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się na błoniach Stadionu Narodowego. Celem zbiórki są "Płuca po pandemii", co oznacza, że Fundacja WOŚP planuje kupować sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem zbiórki jest "Tu wszystko gra OK!".

Pierwsze gwiazdy finału poznaliśmy już w listopadzie. Wtedy dowiedzieliśmy się, że na warszawskiej scenie staną: zespół LemON, który niedawno wydał nową płytę "PIATKA", oraz Wojtek Szumański, którego teledyski na YouTube osiągnęły łącznie ponad 60 milionów wyświetleń.

Finał WOŚP - kto jeszcze zagra w Warszawie?

Kolejną gwiazdą wieczoru będzie zespół Enej. To polski zespół, reprezentujący szeroko rozumianą muzykę folkową z dodatkiem wielu innych gatunków, założony w roku 2002 w Olsztynie. Piotr i Paweł Sołoducha mają ukraińskie korzenie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostała piątka muzyków to Polacy. Grupa jest dobrze znana bywalcom Pol'and'Rock Festivalu. Obecnie Enej pracuje nad nową płytą pt. "Vesna". Nikomu nie trzeba też przedstawiać zespołu Pull The Wire. W roku 2023 z rąk Jurka Owsiaka otrzymali na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival nagrodę publiczności "Złotego Bączka" za występ w roku 2022.

Proletaryat to absolutna legenda polskiej sceny rockowej. Od samego początku poruszając się w estetyce crossover, łączyli perfekcyjnie punk, hardcore i metal. Ostatni ogłoszony, jak dotąd, zespół to Poparzeni Kawą Trzy. Teksty do wszystkich utworów, a wśród nich takich przebojów jak "Byłaś dla mnie wszystkim", "Wezmę cię", "Okrutna, zła i podła" pisze Rafał Bryndal, a muzykę, określaną jako miks ska, rocka i miejskiego folku, komponują sami Poparzeni.