Festiwal Emanacje 2020: Beethoven i Penderecki w wykonaniu Karol Szymanowski Quartet

Tegoroczna edycja festiwalu EMANACJE Artysta - Dzieło - Spotkania poświęcona pamięci zmarłego w tym roku Krzysztofa Pendereckiego prezentuje utwory kameralne Pendereckiego i Ludwiga van Beethovena w wykonaniu wybitnych muzyków młodego pokolenia.

W 2020 roku przypada 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena, który był ważnym twórcą dla Krzysztofa Pendereckiego.

Premiera III Kwartetu smyczkowego w wykonaniu Shanghai Quartet odbyła się 21 listopada 2008 w Filharmonii Narodowej. Dzieło wywołało wielki entuzjazm i zadziwienie. W nowym utworze 75-letniego kompozytora usłyszano nowy ton. Po pierwszym wykonaniu Penderecki określił swój utwór "podróżą sentymentalną w krainy dawno opuszczone".

W podobnym nurcie utrzymany jest IV Kwartet smyczkowy - ostatni w kwartetowym katalogu dzieł Pendereckiego, powstały w 2016 roku. Napisany został dla Belcea Quartet, jednego z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie. Polska premiera IV Kwartetu smyczkowego Krzysztofa Pendereckiego miała miejsce 2 kwietnia 2017 roku w Lublinie. Kompozytor pracował nad poszerzoną wersją utworu do końca życia. Śmierć przerwała proces rozbudowy dzieła, które pozostało nostalgicznym refleksem pamięci, symboliczną ostatnią kartą pisanego dźwiękiem pamiętnika twórcy.

Omawiane dzieła wybrzmią podczas dwóch najbliższych koncertów Emanacji 1 i 2 sierpnia w wykonaniu Karol Szymanowski Quartet.

Tegoroczna edycja festiwalu Emanacje odbywa się w Lusławicach i poświęcona jest pamięci zmarłego w marcu tego roku Patrona Centrum - Krzysztofa Pendereckiego.Festiwal odbywający się pod hasłem: Artysta - Dzieło - Spotkania prezentuje wielowymiarowo dorobek Pendereckiego ukazując go nie tylko jako wybitnego kompozytora, ale również miłośnika drzew, architekta założenia parkowego w Lusławicach, twórcę Europejskiego Centrum Muzyki.



Koncerty festiwalowe odbywają się w sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki oraz w Bazylice św. Floriana w Krakowie, gdzie złożono prochy Mistrza. Po 40 latach od pierwszego festiwalu organizowanego w Lusławicach przez Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich muzyka powraca również do lusławickiego parku. Część koncertów organizowana jest w niepowtarzalnej scenerii, w przestrzeniach unikatowego Arboretum kompozytora.

Tegoroczna edycja EMANACJI to jednak znacznie więcej niż spotkania z wybitymi kreacjami dzieł Mistrza. Obok koncertów prezentujących przekrój przez twórczość solową i kameralną Pendereckiego oferta festiwalowa wzbogacona została o nowoczesną, multimedialną ekspozycję "KRZYSZTOF PENDERECKI - DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU".

Wystawa wkomponowana została w przestrzeń Centrum. Dzięki nowoczesnym technologiom audiowizualnym oraz systemom multimedialnym ekspozycja ukazuje całe spectrum najnowszej muzyki polskiej.

Szczególnym wydarzeniem towarzyszącym w tym roku festiwalowi jest otwarcie dla zwiedzających słynnego lusławickiego Arboretum, będącego owocem wieloletniej pasji kompozytora. Przybywający do Lusławic goście mają niebywałą okazję zobaczyć i poznać botaniczną kompozycję tworzoną przez Krzysztofa Pendereckiego przez 40 lat, dzieło jego życia, symboliczną dziewiątą symfonię.

W otoczeniu ukochanych przez Kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, XVIII wieczny dwór wraz z zabytkowym lamusem oraz symboliczny grób Fausta Socyna. W Lusławicach zmaterializowało się jedno z największych marzeń Twórcy - Europejskie Centrum Muzyki. Instytucja ta wraz z niezwykłym arboretum są swoistym domknięciem cyklu ośmiu symfonii w katalogu dzieł kompozytora. To dzieło wciąż trwa.

Program sierpniowych koncertów Emanacji wypełni muzyka kompozytorów szczególnie bliskich sercu Krzysztofa Pendereckiego. Obok dzieł Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena zabrzmią dzieła kameralne i solowe Patrona Centrum w wykonaniu znakomitych solistów oraz czołowych zespołów kameralnych w Polsce.

W koncercie finałowym 30 sierpnia zabrzmią dzieła Krzysztofa Pendereckiego: powstały w 1993 Kwartet na klarnet i trio smyczkowe, otwierający w twórczości Krzysztofa Pendereckiego rozdział określony przez kompozytora mianem claritas, w którym główną rolę odgrywała kameralistyka oraz pochodzący z 2000 Sekstet, wpisujący się w ów nurt "klarowności" jako dzieło o większej obsadzie i sporych rozmiarach.

Wideo