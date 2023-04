Latem ma się pojawić nowy solowy album Felicjana Andrzejczaka . Do tej pory wokalista wypuścił single "Impregnowany ślad" i "Nie żałuję niczego".

To nie koniec atrakcji szykowanych przez weterana. 16 maja w Auli Artis odbędzie się wyjątkowy koncert urodzinowy z okazji jego 75. urodzin.

"Pomimo swoich lat, mam dużo energii i chęci do działania. Nie boję się wyzwań i pracy. Jestem bardzo aktywny, realizuję nowe projekty, wydaję piosenki i dużo koncertuję. Już niebawem ukaże się moja autorska płyta. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie otaczający mnie ludzie, przyjaciele i wierni fani. To właśnie dla nich i z nimi chce śpiewać w dniu moich urodzin!" - zaprasza.

"Dawno temu wymarzyłem sobie swoje urodziny na scenie pośród życzliwych i przyjaznych mi osób. Marzenie się spełnia" - dodaje Felicjan Andrzejczak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Kasia Kowalska , Małgorzata Ostrowska , Julia Rosińska, Andrzej Krzywy , Grzegorz Kopala , Dorota Kopka , Adam Kalinowski, Piotr Nowak, Marcin Simiński i sześcioletnia Zuzia.

"Ja też kiedyś dostałem szansę. Teraz chcę to oddać. Najważniejsze nie jest to, co nas dzieli, lecz właśnie to co nas łączy. A ludzi i pokolenia nade wszystko łączy muzyka. I tak właśnie będzie na moim koncercie" - zapowiada były wokalista Budki Suflera .

W programie znajdą się m.in. nieśmiertelny przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", "Meluzyna" w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej, "Antidotum" zaśpiewane przez Kasię Kowalską, "Kochać inaczej" De Mono w wykonaniu Andrzeja Krzywego, a także mniej znane piosenki.

Koncert poprowadzi Andrzej Czerski - satyryk, autor i wykonawca. Współzałożyciel i kierownik literacki poznańskiego kabaretu "Pod Spodem". Kiedyś wieloletni współpracownik Bohdana Smolenia i radiowej Trójki.

Felicjan Andrzejczak: Nie tylko Budka Suflera

Przypomnijmy, że Felicjan Andrzejczak był wokalistą Budki Suflera na przełomie 1982 i 1983 r. Z zespołem zdążył nagrać piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety" i "Czas ołowiu". Ostatecznie przygotowywany album się nie ukazał, bo do grupy powrócił wtedy Krzysztof Cugowski .



Po ponad czterdziestu latach znajomości klawiszowiec i lider Romuald Lipko , Felicjan Andrzejczak, basista Mieczysław Jurecki i perkusista Tomasz Zeliszewski postanowili w końcu nagrać wspólną płytę. W trakcie nagrań Lipko zmarł, jednak zostawił swoje piosenki. Tak powstał wydany w listopadzie 2020 r. album "10 lat samotności", który był sygnowany szyldem Budka Suflera & Felicjan Andrzejczak.

Pod koniec lat 70. wypuścił solowy przebój "Peron łez", który dał mu występ w konkursie Premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Solowy dorobek zamyka płyta "Czas przypływu" z 2014 r.



