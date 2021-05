Pod koniec lipca podczas Ladies' Jazz Festival w Gdyni odbędzie się specjalny koncert z okazji 50-lecia kariery Ewy Bem. Wokalistka powraca po kilkuletniej przerwie związanej ze śmiercią jej córki, dziennikarki TVN24 Pameli Bem-Niedziałek.

Ewa Bem zapowiedziała specjalny koncert AKPA

"Zapraszam w podróż sentymentalną przez moje pięćdziesiąt lat na scenie. Wystąpią Najlepsi z Najlepszych, a ja dedykując ten koncert moim córkom, odzyskam radość" - zapowiada Ewa Bem. "To fakt... wracam do was" - napisała wokalistka na Facebooku.

Specjalny koncert "Ewa Bem i Goście - 50-lecie pracy artystycznej" odbędzie się 31 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni na zakończenie XVII edycji Ladies' Jazz Festival.

"Będzie to oczywiście wybór przebojów i piosenek najważniejszych z całego repertuaru Gwiazdy, których nie sposób wymienić jednym tchem w tak krótkim akapicie - koncert tym bardziej niezwykły i wyczekiwany" - czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Podczas festiwalu (26-31 lipca) odbędą się także koncerty "Tribute to Maria Koterbska", Reni Jusis, Ani Dąbrowskiej i Stanisławy Celińskiej.



Przypomnijmy, że Ewa Bem zawiesiła swoją karierę jesienią 2017 r. w związku ze śmiercią swojej córki Pameli Bem-Niedziałek. Związana z m.in. TVN24 i TVN CNBC prezenterka i reporterka przegrała walkę z nowotworem mózgu w wieku zaledwie 39 lat. Osierociła dwójkę małych dzieci. Dziennikarka zachorowała w 2015 r., będąc we wczesnej ciąży.



Wstrząśnięta tragedią wokalistka zawiesiła swoją karierę sceniczną, by zaopiekować się jej najbliższymi. Pojawiały się sprzeczne informacje, że Bem nie wróci już na scenę.

Ewa Bem, znakomita interpretatorka jazzu, muzyki pop oraz bluesa, zapamiętana jest m.in. z takich przebojów, jak: "Moje serce to jest muzyk", "Wyszłam za mąż zaraz wracam", "Żyj kolorowo".

W 2015 r. wydała płytę "Tribute to Marek Bliziński", poświęconą pamięci zmarłego w 1989 r. gitarzysty Marka Blizińskiego, który brał udział m.in. w nagraniu płyty "Bemowe frazy" grupy Bemibem, w której śpiewała Ewa Bem.