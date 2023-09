Koncert Dave Matthews Band odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku w COS Torwar w Warszawie. To część europejskiej trasy zespołu, który powróci na kontynent po pięciu latach od ostatnich występów.

Bilety na koncert w stolicy dostępne będą od 22 września o godzinie 9:00. Dwa dni wcześniej, 20 września o godzinie 15:00 uruchomiona zostanie przedsprzedaż dla Warehouse - oficjalnego fanklubu DMB.

"Jestem pewien, że czeka nas muzyczna uczta. Będą gitarowe riffy, wielominutowe popisy instrumentalne, improwizacje i przeboje, które zna każdy fan. Dave Matthews bawi się dźwiękami, a cały skład tworzy wielowymiarowy zespół, niedający się jednoznacznie sklasyfikować. Genialne koncerty na żywo są tym, co ich wyróżnia. Wiedzą o tym w Stanach, gdzie band jest stawiany na równi chociażby z Brucem Springsteenem i cieszy się olbrzymią popularnością. Zapraszam na koncert w Warszawie, niezapomniane wrażenia gwarantowane" - mówi Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert.

Dave Matthews Band - kim są?

Dave Matthews Band na światowej scenie muzycznej funkcjonuje od 1991 roku. Grupa została założona przez urodzonego w RPA Dave'a Matthewsa i w ciągu kilku lat zrobiła prawdziwą furorę. Zespół powstał w Charlottesville w stanie Wirginia, gdzie świętuje się Dzień Dave Matthews Band. Przypada on na 27 września, ponieważ w tym dniu w 1994 roku grupa wydała swój debiutancki studyjny album pt. "Under the Table and Dreaming". Pierwsze koncertowe nagranie zarejestrowała już rok wcześniej.

W 1991 roku wokalista i gitarzysta Dave Matthews miał zapisaną na kasetach swoją muzykę, którą chciał pokazać światu. Poszukał wsparcia ze strony doświadczonych i już wtedy znakomitych muzyków, czyli perkusisty Cartera Beauforda i saksofonisty LeRoi Moore'a. Chwilę później dołączył do nich 16-letni basista - Stefan Lessard. Ich zaraźliwe, charakterystyczne brzmienie już wtedy przykuło wielką uwagę i zgromadziło wokół bandu grono zagorzałych i lojalnych fanów. Początkowo grywali w niewielkich lokalach. Bardzo szybko jednak z małego zespołu, koncertującego głównie w salach klubowych, stali się gigantem, który sprzedaje swoje płyty w milionach egzemplarzy i występuje dla tysięcy fanów. Obecnie na swoim koncie formacja posiada 10 albumów studyjnych, 85 krążków koncertowych, 3 albumy kompilacyjne, 8 albumy wideo, 2 rozszerzone wydania, 36 singli i 21 teledysków. Łącznie sprzedała blisko 40 mln płyt. Do tej liczby należy dodać również setki bootlegów, czyli nieoficjalnych nagrań zespołu dostępnych za darmo w internecie.

Muzyka amerykańskiej formacji to unikalne i perfekcyjne połączenie jazzu, folku, funk oraz popu. Zespół jak żaden inny słynie z długich, trzygodzinnych koncertów i wielominutowych improwizacji. Fani wiedzą, że każdy z występów Dave Matthews Band jest inny i nie ma czegoś takiego jak powtarzalność. Formacja przykłada szczególną wagę do relacji ze swoją publicznością, pozwalając jej na rejestrację i utrwalanie koncertu na własnych urządzeniach. To w dzisiejszych czasach duża rzadkość. Swoimi amatorskimi nagraniami mogą się pochwalić między innymi polscy fani. Na zaproszenie agencji Prestige MJM zespół był w Polsce dwukrotnie: w 2015 i 2019 roku.

W przeciągu swojej ponad 30-letniej kariery Dave Matthews Band stał się jednym z najbardziej wpływowych zespołów w historii rocka. Od momentu powstania zespół sprzedał ponad 25 milionów biletów, a jego udziałem są wielkie i bardzo udane widowiska koncertowe. W ciągu kilkudziesięciu lat kariery był szesnastokrotnie nominowany do nagród Grammy, a statuetkę zdobył zaledwie jedną. Jest to nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę sukcesy grupy na listach przebojów i liczne, kultowe dzisiaj hity, które wyprodukowali. Należą do nich: "Crash Into Me", "Ants Marching", "Satellite", "The Space Between", "Everyday" i "Madman's Eyes".