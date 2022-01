Najmłodszy syn Boba Marleya zadebiutował jako raptem 16-latek, kiedy to nakładem słynnej wytwórni Tuff Gong wydał album "Mr. Marley" wyprodukowany przez swojego brata Stephena Marleya. Szerszą popularność Damian "Jr Gong" Marley zdobył dzięki trzeciej płycie "Welcome to Jamrock", która przyniosła mu dwie nagrody Grammy.

Głośnym echem odbiły się kolejne dwa wydawnictwa - nagrany z raperem Nasem album "Distant Relatives" (2010) oraz imienny debiut supergrupy SuperHeavy (2011). Wystarczy dodać, że za tym ostatnim projektem stoją Mick Jagger (The Rolling Stones), Dave Stewart (Eurythmics), Joss Stone i hinduski kompozytor A.R. Rahman.

Marley junior potrafi się odnaleźć wśród wykonawców z różnych muzycznych bajek - współpracował także z m.in. Gwen Stefani, Bobbym Brownem, Seanem Paulem i raperami z Cypress Hill, nagrał też piosenkę "Make It Bun Dem" z rozchwytywanym na elektronicznej scenie Skrillexem.

40 lat od śmierci Boba Marleya 1 / 6 W lipcu 1977 roku Bob Marley podczas gry w piłkę nabawił się kontuzji palca u nogi. Rana przez dłuższy czas nie została do końca zaleczona, a wkrótce u muzyka wykryto czerniaka. Źródło: Getty Images Autor: Sigfrid Casals/Cover udostępnij

W sierpniu 2021 ukazał się najnowszy singel z jego udziałem "You", który powstał we współpracy z Yendry.

Bilety na koncert trafią do oficjalnej sprzedaży w 28 stycznia o godzinie 10:00.