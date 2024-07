13 lipca 2024 r. na Letniej Scenie Progresji w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert. "Lato w mieście" to wydarzenie, stworzone specjalnie na potrzeby publiczności koncertowej młodego pokolenia. Zagościły na nim gwiazdy indie-popu, które w ostatnim czasie skradły serca Polaków. Występowali już w Polsce na solowych koncertach lub jako support popularniejszych artystów, jednak jeszcze nigdy nie pojawili się na jednej scenie tego samego wieczoru. Joker Out, Only The Poets, Isaac Anderson oraz Franek Warzywa i Młody Budda zawładnęli sceną w stolicy i zaprosili tłumy widzów na plenerowy koncert w wielkim stylu. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Zobacz galerię + 71

Franek Warzywa i Młody Budda pierwsi zawładnęli sceną "Lata w mieście"

Jako pierwsi w sobotni wieczór na Letniej Scenie Progresji wystąpili Franek Warzywa i Młody Budda. Duet ten tworzy wspólnie surrealistyczny pop, w którym nie brakuje specyficznego humoru. Śpiewają o chodzeniu do szkoły, problemach ze wzrokiem, życiu pozaziemskim oraz warzywach. Nie brakuje tam hip hopu, odrobiny techno i post punkowej energii. Podczas ich koncertów niemalże nieuniknionym jest skakanie w pogo. Dodatkowo można przez przypadek zostać uderzonym porem, ponieważ wielu fanów przychodzi na koncert z warzywem i wymachuje nim żywiołowo w rytm piosenek. Podczas "Lata w mieście" Franek Warzywa i Młody Budda wystąpili z materiałem pochodzącym z najnowszego albumu "Komputer". Nie zabrakło natomiast starszych hitów, takich jak "Święto ziemniaka" czy "Napad na bazar".

Isaac Andreson powrócił do Polski

Jako drugi na scenie pojawił się artysta z Wielkiej Brytanii, który skradł serca polskich fanów będąc w zespole Louisa Tomlinsona. Podczas trasy koncertowej wokalisty występował u jego boku, grając na gitarze. Później powrócił do naszego kraju z solowym koncertem. Wykonuje muzykę z gatunku indie-pop, jednak nie boi się eksperymentów. W 2022 wydał przełomowe single "This Could Be Paradise" i "Mess Me Up", które przyniosły mu miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. To właśnie te piosenki (i wiele innych) zaprezentował widzom na koncercie "Lato w mieście".

Wierna rzesza fanów Only The Poets przybyła na koncert w Warszawie

Duża część widowni pojawiła się na wydarzeniu głównie dla nich. Only The Poets powracają do Polski wielokrotnie, a bilety na ich występy sprzedają się jak świeże bułeczki. Mają w naszym kraju rzeszę wiernych fanów i sami wielokrotnie podkreślają, jak bardzo lubią u nas koncertować. To brytyjska grupa, tworząca muzykę z gatunku indie-pop, mieszając w to rockowy klimat. Mieli okazję supportować największe światowe gwiazdy, takie jak Louis Tomlinson, Lewis Capaldi czy Yungblud. Tym razem wystąpili na koncercie "Lato w mieście", gdzie wykonali wszystkie swoje największe przeboje, poczynając od "Looking At You" czy "Even Hell", a kończąc na najnowszych "Gone By Now" i "One More Night".

To był ich szósty koncert w naszym kraju

Ostatni koncert lipcowego wieczoru na Letniej Scenie Progresji należał do zespołu Joker Out. Pochodzą ze Słowenii i są odkryciem Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Wystąpili w Liverpoolu z energiczną piosenką "Carpe Diem", śpiewaną w ich ojczystym języku. Mają niespotykaną energię i charyzmę na scenie, dzięki czemu ich występy nieustannie przyciągają tłumy widzów. Ich koncert podczas "Lata w mieście" to szósta wizyta w Polsce. Muzycy zagrali u nas już tak wiele razy, a to wszystko w ciągu zaledwie roku. Mimo to, fani w dalszym ciągu kupują bilety na występy i tłumnie przybywają pod barierki. 13 lipca zagrali utwory z najnowszego albumu "Demoni", a także z wcześniejszego "Umazane misli". Nie zabrakło takich hitów, jak "Šta bih ja" czy "Vse kar vem".

Zespół Air powrócił do Polski i zagrał na Open’er Festivalu 2024 Maja Krawczyk INTERIA.PL