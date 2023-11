Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się 29 listopada o godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska ruszy 30 listopada o godz. 10:00. Z kolei bilety do sprzedaży ogólnej trafią 1 grudnia o godz. 10:00.

"Bezkompromisowy, nieskrępowany i niepowtarzalny wokalista - Corey Taylor, wciąż wywiera wpływ na kulturę jako frontman nagrodzonego Grammy, multiplatynowego zespołu Slipknot i platynowej rockowej grupy Stone Sour. Taylor jest również autorem bestsellerów 'New York Times', a także aktorem z mnóstwem występów filmowych i telewizyjnych" - czytamy w zapowiedzi koncertu w Warszawie.

Wydany w połowie września solowy album "CMFT2" jest następcą "CMFT" z 2020 r. Jedynka zebrała bardzo przyzwoite recenzje (4/5 od NME i Kerrang!). "Robi coś, co zawsze chciał zrobić" - mogliśmy przeczytać.

W obecnym składzie 49-letniego wokalistę na scenie wspierają znany również ze Stone Sour Christian Martucci (gitara), Zach Throne (gitara), Dustin Robert (perkusja) i Eliot Lorango (bas).

