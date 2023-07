Wziąć ze sławy to, co najlepsze, za to uniknąć jej ciemnych stron, wzroku obcych ludzi podczas robienia zakupów i ciągłego zaczepiania? To marzenie wielu muzyków. Nic dziwnego, że na scenie nie brakuje osób, które ukrywają swoje twarze. Nutka tajemniczości wzbudza dodatkowe zainteresowanie, więc to prawie idealne rozwiązanie. Prawie, bo ukrywanie tożsamości nie jest łatwe i prędzej czy później, wielu muzyków przegrywa z fanami-detektywami. Komu udało się zachować tajemnicę, a komu nie?

Daft Punk

Francuski duet przez kilkanaście lat skutecznie chronił swoje twarze przed ciekawością fanów. Na początku kariery muzycy pojawiali się publicznie z czarnymi torbami na głowach, później występowali w futurystycznych kasach, garniturach i rękawiczkach, ich wizerunek miał się kojarzyć z robotami. Artyści stwierdzili w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone": "Nie jesteśmy szołmenami ani modelami - ludzi nie cieszyłoby oglądanie naszych twarzy". Była to jedna z niewielu rozmów z dziennikarzami, bo muzycy bardzo unikali mediów. Kiedy nawet pozwalali się filmować, nie chcieli się wypowiadać. Nawet ważne nagrody artyści odbierali w "strojach służbowych". W końcu świat zobaczył, jak naprawdę wyglądają Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo. Do internetu trafiły nawet zdjęcia muzyków z plaży.



The Residents

"Ukrywają się od lat 70." - takie hasło reklamowe idealnie pasowałoby do amerykańskiej formacji. Grupa zajmuje się nie tylko muzyką, ale też sztukami wizualnymi i multimediami, więc nie dziwi, że wpadła na pomysł oryginalnych strojów. The Residents mieli w swojej karierze wiele wcieleń, ale najsłynniejsze jest to z maksami przypominającymi gałki oczne, cylindrami i smokingami. Artyści posługiwali się pseudonimami, co oczywiście prowadziło przez wiele lat do spekulacji, kto się za nimi kryje. Fani typowali najbardziej "podejrzanych" muzyków, nawet z innych zespołów, ale oni konsekwentnie zaprzeczali. W 2017 roku były menedżer The Residents, Hardy Fox, ujawnił się publicznie jako główny kompozytor i producent muzyki grupy. Artysta zmarł rok później.



Sia

Sia to ciekawy przypadek w tym gronie, bo artystka mała już na koncie kilka płyt, kiedy zdecydowała się na zakrywanie twarzy. Wcześniej jednak wokalistka działała przede wszystkim na scenie alternatywnej. Gdy jej utwory stały się wielkimi przebojami, Sia postanowiła zadbać o prywatność, bo sława była ostatnią rzeczą, o jakiej marzyła artystka. Australijka zaczęła więc nosić peruki i kokardy, które zasłaniały jej twarz. W teledyskach postać wokalistki zastępowała najczęściej tancerka Maddie Ziegler. Mimo że tożsamość piosenkarki była banalnie łatwa do odkrycia, bo Sia Furler nawet nie posługiwała się pseudonimem w nowym, gwiazdorskim wcieleniu, to minęło sporo czasu, zanim internauci rozwiązali zagadkę.