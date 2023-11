"Chcielibyśmy podziękować Jayowi Weingergowi za oddanie i pasję, którymi wykazywał się przez ostatnie 10 lat. Nikt nie był w stanie zastąpić oryginalnego brzmienia Joeya Jordisona, ale Jayowi udało się oddać hołd jego stylowi, tworząc z nami trzy ostatnie albumy, za co - zespół i fani - jesteśmy mu wdzięczni"" - poinformowała grupa na Facebooku.

"Jako zespół, mając na względzie kwestie artystyczne, zdecydowaliśmy się rozstać z Jayem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i czekamy z niecierpliwością na jego nowe projekty" - dodano.

Perkusista Jay Weinberg zasilił szeregi grupy Slipknot 9 lat temu, w 2014 roku. Udzielił się na trzech płytach: ".5: The Gray Chapter", "We Are Not Your Kind" i "The End, So Far" i od tamtego czasu stale koncertował z zespołem. Przyczyny jego odejścia nie zostały podane.

Co ciekawe, materiał po krótkim czasie został usunięty. Wieść zdążyła jednak obiec media i zostać uwieczniona.

Wokalista Slipknot ma duże problemy zdrowotne. "Ból jest nie do zniesienia"

Jakby tego było mało, lider zespołu Slipknot Corey Taylor mierzy się z problemami zdrowotnymi i otwarcie mówi, że blisko mu do muzycznej emerytury. Jeśli mam ocenić swój stan fizyczny, to sądzę, że zostało mi jeszcze jakieś pięć lat na scenie" - zdradził niedawno w rozmowie z "Rock Feed".

"Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale gdy chodzę, poruszam się po scenie, odczuwam nieustanny ból. Doskwierają mi bolące stopy, kolana, mam dnę moczową, która atakuje moje stawy. Nie jestem już tak zwinny jak kiedyś. Nie mam 35 lat. Myślę, że dziś jest wiele innych sposobów na to, aby występować, które nie wymagają takiego szaleństwa" - powiedział Taylor.



I choć, jak zapewnił, stara się dbać o siebie i swoje zdrowie, życie muzyka nie zawsze sprzyja, a czasem wręcz uniemożliwia zdrowe wybory. Co, jak dodał, odbija się nie tylko na zdrowiu zespołu i towarzyszącej mu ekipy technicznej, ale również na jakości ich występów.

"Jeśli jesz syf i śpisz fatalnie, to w 9 na dziesięć przypadków tak będziesz też grać. Nie chcemy tego, ale ludzie tego nie rozumieją. Nawet w przypadku artysty, który jest na takim poziomie jak ja, nie zawsze masz zorganizowany catering z najlepszym jedzeniem przygotowanym przez kucharzy. Czasem to rozmoczona kanapka, którą dostajesz w południe i na widok której robi ci się niedobrze" - dodał.

Slipknot. Zamaskowani metalowcy

Twórczość zespołu Slipknot zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego. Członkowie zespołu dbają o swój charakterystyczny, mroczny image. Na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, zawsze występują w charakterystycznych maskach.

Choć grupa powstała w 1995 r., na jej debiutancki album trzeba było czekać aż cztery lata. W 1999 r. wydali płytę "Slipknot", która szybko otworzyła im drogę do sławy, a udostępniony dwa lata później album "lowa" tylko utwierdził fanów w przekonaniu, że mają do czynienia z prawdziwymi artystami.

Łącznie grupa Slipknot wydała siedem albumów. Ostatni w 2022 r. o tytule "The End, So Far". Zamaskowani metalowcy mają także na koncie 10 nominacji do nagrody Grammy, którą finalnie udało im się zdobyć w 2006 r. za utwór "Before I Forget".