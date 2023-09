W wywiadzie dla serwisu "Consequence" Taylor ( posłuchaj! ) powiedział, że wykorzystywanie i brak opieki ojca wywołały u niego depresję. Ta zaś doprowadziła do tego, że zaczął popadać w uzależnienia. "Przez lata muzyka była moją jedyną formą pocieszenia. Zawsze istniała jakaś forma muzyki lub piosenka, która czekała, aż ją odkryję" - powiedział.

"Myślę, że jedną z osób, które pomogły mi to rozgryźć, był James Hetfield" - dodał rockman. "Kiedy po raz pierwszy rozpoczął swoją podróż ku trzeźwości, pomyślałem: 'Cóż, jeśli jest wystarczająco silny, by to zrobić, może i ja spróbuję'. Przez lata naprawdę starałem się trzymać w trzeźwości. Zastanawiając się nad tym, zdałem sobie również sprawę, że było tak wielu ludzi, którzy również podążali tą ścieżką. Jednym z nich jest Jerry Cantrell, który zaczął trzeźwieć w tym czasie, co i ja" - opowiadał.

Taylor zaznaczył, że osobom uzależnionym nie jest łatwo zrezygnować z czegoś, co było przez dłuższy czas "kluczową częścią ich tożsamości". "To wymaga czasu. To wymaga wysiłku, wymaga pracy. Naprawdę muszę to oddać Hetfieldowi, że mnie zainspirował... Zdecydowanie pomogło mi, że nie byłem w tym sam" - wyznał.

Muzycy walczący z problemami

James Hefield po raz pierwszy trafił na terapię odwykową z powodu choroby alkoholowej w 2001 roku. Pod koniec września 2019 r. ponownie poddał się terapii. Z tego powodu Metallica ( posłuchaj! ) odwołała trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii, która miała odbyć się w listopadzie tego roku. Cantrell utrzymuje, że pozostaje trzeźwy od 2003 roku. W 2012 r. otrzymał nagrodę Stevie Ray Vaughan Award od stowarzyszenia MusiCares za wspomaganie innych uzależnionych w procesie zdrowienia.