BitterSweet Festival to nowy punkt na festiwalowej mapie Polski. W poznańskim Parku Cytadela na trzech scenach zagra ponad 40 artystów.

"Tu nostalgia spotyka się z nowoczesnością, pop z elektroniką, a ekscytacja z tęsknotą za kolejnym latem" - czytamy w zapowiedzi. "Sam festiwal to coś więcej niż muzyka, to także kampania społeczna współtworzona z fundacjami SEXDED.PL i UNAWEZA – projekt MŁODE GŁOWY oraz szereg wydarzeń towarzyszących, które zapraszają do bycia tu i teraz" - dodają organizatorzy, agencja Good Taste Production.

BitterSweet Festival: znamy nowych artystów!

W nowym ogłoszeniu znalazł się m.in. Post Malone, jedna z największych gwiazd amerykańskiej sceny. Artysta już za sprawą "White Iverson" namieszał w świecie rapu i popu.

Po 15 latach do Polski powracają Empire of the Sun. "Pamiętacie, jak nuciliście 'we are the people that rule the world' i tańczyliście do 'Walking On A Dream'? Czas to powtórzyć, ale tym razem krzycząc pod sceną w Poznaniu!" - zachęcają organizatorzy.

Któż nie śpiewał też z całych sił "Feel the rain on your skin" z "Unwritten" czy "I love you, I love you, I love you" w rytm "These Words". Tak, do Poznania zawita również Natasha Bedingfield.

To jednak nie wszystko. Do składu dołączyli również Apashe & Brass Orchestra, Loreen, Marc Rebillet i Jan-Rapowanie.

BitterSweet Festival 2025: bilety, line-up i więcej szczegółów

Już wcześniej poznaliśmy kilku artystów, którzy pojawią się na poznańskiej scenie. Są to: Nelly Furtado, Hurts, Rag'n' Bone Man, Melanie C, Ella Erye, Taco Hemingway i Salvatore Ganacci.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w Poznaniu, w Parku Cytadela. Wraz z najnowszym ogłoszeniem ruszyła sprzedaż biletów jednodniowych z puli Early Bird w cenie 288 zł.

Poznaliśmy też harmonogram na każdy dzień. Plan prezentuje się następująco:

14.08 (czwartek): Nelly Furtado, Melanie C DJ set, Natasha Bedingfield, Rag’n’Bone Man, Salvatore Ganacci

15.08 (piątek): Post Malone, Empire of the Sun, Ella Eyre, Jann, Marc Rebillet

16.08 (sobota): Taco Hemingway, Apashe & Brass Orchestra, Jan-rapowanie, Loreen, Hurts

