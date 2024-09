Do sieci trafił już nowy singel "We Are The Dead" (określony mianem "rozdzierającego metalcore'owego hymnu roku"), nagrany z udziałem wokalistów Alexa Terrible'a (Slaughter to Prevail) i Toma Barbera (Chelsea Grin, Darko) . Obaj wokaliści pojawiają się też w teledysku ( zobacz! ! ).

"'We Are The Dead' reprezentuje bardziej brutalne terytorium z naszego nowego albumu, podkreślając nasze thrashowe tendencje, które nadal lubimy miksować z naszym bardziej melodyjnym brzmieniem. Myślę, że to najbardziej bezlitosny kawałek, jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy pod względem agresji, i kto mógłby do nas dołączyć w lepszym stylu niż dwaj najlepsi deathcore'owcy, Alex Terrible ze Slaughter to Prevail i Tom Barber z Chelsea Grin. Podziękowania dla naszego współpracownika Toma Flynna , za dołączenie do nas i wykonanie kolejnego wizualnie kreatywnego przedsięwzięcia dla tego utworu" - opowiada gitarzysta Phil Sgrosso , który jest również współproducentem "Through Storms Ahead" (z Hiramem Hernandezem ).

1. "Permanence"

2. "A Broken Reflection"

3. "Burden"

4. "We Are The Dead" (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

5. "Whitewashed Tomb"

6. "Through Storms Ahead"

7. "The Void Within"

8. "Strength To Survive"

9. "Gears That Never Stop"

10. "The Cave We Fear To Enter"

11. "Taken From Nothing".