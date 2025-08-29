Alicja Majewska i Grubson z Małą Armią Janosika. Jubileusz w TAURON Arenie

Mała Armia Janosika to fenomen polskiej sceny folkowej. Zespół powstał w 2015 roku z inicjatywy Damiana Pałasza - skrzypka, dyrygenta i miłośnika góralskiej tradycji. Choć w nazwie kryje się "mała", dziś formacja liczy ponad 300 artystów, co czyni ją największą kapelą tego typu w Polsce.

W ciągu dekady zespół dał ponad 150 koncertów, występując zarówno z repertuarem ludowym, jak i świątecznym, patriotycznym czy papieskim. Próby odbywają się w Rabie Wyżnej na Podhalu, ale publiczność Małej Armii rozciąga się daleko poza granice regionu - ich koncerty przyciągają tysiące fanów w całym kraju.

Gwiazdy na jednej scenie

Jubileuszowe wydarzenie ma mieć wyjątkową oprawę. Publiczność usłyszy nowe aranżacje znanych przebojów - m.in. "Na szczycie" oraz "Odkryjemy miłość nieznaną". Do zespołu dołączą także gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Alicja Majewska, uznawana za jedną z największych dam rodzimej piosenki, oraz Grubson - charyzmatyczny raper i wokalista - połączą siły z góralską orkiestrą, tworząc niecodzienne muzyczne połączenie.

"Jubileusz to nie tylko muzyka"

Dla Damiana Pałasza jubileusz to okazja, by przypomnieć ideę, która od lat przyświeca zespołowi. "Od dekady przypominamy słowa rabiańskiej poetki Izabeli Zającówny: 'Bądźcie góralami swojej własnej ziemi'. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, ważne jest, by pielęgnować lokalne tradycje i z dumą wracać do miejsc, które nosimy w sercu - bo to one budują naszą tożsamość. Jubileusz to dla nas nie tylko święto muzyki, ale i wartości, które od 10 lat niesiemy ze sceny" - podkreśla założyciel i dyrygent zespołu.

Koncert w TAURON Arenie

Wielkie świętowanie odbędzie się 6 września o godz. 17:00 w TAURON Arenie Kraków - jednej z największych hal widowiskowych w Polsce. Bilety można nabywać na stronie www.eventim.pl, a ich ceny wahają się od 100 do 290 zł.

Organizatorami koncertu są agencja Good Taste Production oraz Stowarzyszenie Mała Armia Janosika. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara, Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

