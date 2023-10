W ramach trasy The Final Lap Tour ikona rapu wykona dziesiątki hitów, które na przestrzeni lat zdobywały szczyty list przebojów i uznanie wśród fanów. Na trasie nie zabraknie również utworów, które nie były wykonywane na żywo od dziesięcioleci. Dodatkowo, trasę wspierać będzie gość specjalny i wieloletni przyjaciel, Busta Rhymes, na wszystkich koncertach na trasie, a także Jeremih na wydarzeniach na terenie Ameryki Północnej.



Kim jest 50 Cent? Ponownie wystąpi w Polsce

Uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych i płodnych artystów muzycznych swoich czasów, 50 Cent zdobył sławę dzięki swojemu bijącemu rekordy popularności debiutanckiemu albumowi "Get Rich or Die Tryin". Od tego czasu sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie i otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienia. Jackson wykorzystał swoją popularność do osiągnięcia niezrównanego sukcesu jako przedsiębiorca, aktor, reżyser i producent wykonawczy. Od "Get Rich or Die Tryin", będącego jednym z najszybciej sprzedających się albumów w historii, do podpisania jednej z najbardziej lukratywnych umów w świecie hip-hopu - sprzedania Vitaminwater - Jackson nadal bije rekordy. Obecnie posiada rekord dla najwyżej ocenianej premiery serialu w telewizji Starz dzięki "Power Book II: Ghost".

Amerykański raper 50 Cent naprawdę nazywa się Curtis James Jackson III i urodził się 6 lipca 1976 roku w Nowym Yorku. Wypromowany przez wytwórnię Eminema i Dr. Dre, sprzedał ponad 20 milionów płyt na całym świecie.

Curtis był wychowywany przez samotną matkę, handlującą heroiną. Wkrótce sam poszedł w jej ślady i w wieku 12 lat zaczął sprzedawać narkotyki. W 1994 roku w wyniku udanej prowokacji został aresztowany, a niedługo potem policja w jego domu znalazła heroinę, 10 uncji cracku i pistolet. Curtis został skazany na 3 lata więzienia, lecz ostatecznie udało mu się uzyskać warunkowe zwolnienie. Wtedy też zaczął używać pseudonimu 50 Cent, który postanowił przejąć po znanym w latach 80. na Brooklynie włamywaczu, Kelvinie Martinie.

Pierwsza wizyta 50 Centa w studiu nagraniowym miała miejsce w 1996 roku, kiedy początkujący raper poznał Jama Mastera Jaya z Run-DMC - swojego przyszłego nauczyciela. Dwa lata później Curtis debiutował w piosence grupy Onyx zatytułowanej "React". Jay produkował później pierwszy album 50 Centa, jednak krążek nigdy się nie ukazał.

Współpracując z duetem Trackmasters, w 1999 roku raper przeniósł się do wytwórni Columbia Records, gdzie pracował nad swoim debiutanckim albumem "Power of the Dollar". Niedługo potem został postrzelony, a wytwórnia zerwała z nim kontakty, nie chcąc mieć do czynienia z gangsterem. Curtis jednak nie dawał za wygraną. W ciągu następnych dwóch lat, wraz z Lloydem Banksem i Tonym Yayo, stworzył formację G-Unit. Wydał też w 2002 roku solową płytę "Guess Who's Back", dzięki której zainteresowali się nim Eminem i Dr. Dre, którzy zaprosili 50 Centa do współpracy.