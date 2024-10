Niedawno PartyNextDoor pojawił się w audycji w radiu SiriusXM, gdzie zdradził parę szczegółów o nowym albumie nazywając go "klasykiem": "Miałem szalony tydzień. Wiecie, co was czeka. Party i Drake mają klasyka! Próbujemy nadać płycie ostateczny szlif, więc... Tak, to dla mnie miesiąc pełen rzeczy, które kocham robić najbardziej na świecie, oprócz bycia najlepszym ojcem".