Spór między Kendrickiem Lamarem , a Drake 'iem to jedna z najgłośniejszych hip-hopowych sprzeczek ostatnich czasów. Wszystko zaczęło się od odpowiedzi Kendricka na gościnną zwrotkę J. Cole 'a w utworze Drake'a zatytułowanym " First Person Shooter ". Chodzi dokładnie o linijkę, w której Cole nazywa siebie i wcześniej wspomnianą dwójkę "wielką trójką" mainstreamowego rapu .

J. Cole w końcu odniósł się do konfliktu Kendricka Lamara i Drake'a

Kendrick odpowiedział na stwierdzenie Cole'a w utworze "Like That", twierdząc, że on sam jest największym raperem. Padły też ostre słowa w stronę Drake'a, który również prawie natychmiastowo postanowił zareagować. Między raperami wywiązał się niemały konflikt, w którym ze strony Kendricka wszyły bardzo mocne oskarżenia.