Akon to senegalsko-amerykański piosenkarz, producent muzyczny i raper, który zyskał światową sławę na początku lat 2000. Słuchacze pokochali go za imprezowe przeboje takie jak "Locked Up", "Lonely", "I Wanna Love You" nagrane w duecie ze Snoop Doggiem czy "Smack That" stworzone we współpracy z Eminemem.

W swojej twórczości gwiazdor łączył R&B z muzyką hip-hopową, popem i elementami brzmień afrykańskich. Jego utwory z łatwością można było poznać dzięki charakterystycznemu, delikatnemu, niemalże autotune'owemu wokalowi. Pierwsze trzy albumy Akona odniosły ogromny sukces komercyjny i otworzyły mu drzwi do współpracy z artystami takimi jak Michael Jackson, Gwen Stefani czy Lady Gaga.

Obecnie muzyk może pochwalić się statusem pięciokrotnie nominowanego do prestiżowej nagrody Grammy. Choć jego przeboje nie wkraczają już na szczyty list przebojów, jak dwie dekady temu, Akon pozostaje aktywny jako artysta. Występuje i tworzy nowe utwory, a ponadto właśnie trwa jego trasa koncertowa po Indiach. Jednocześnie jest zaangażowany w wiele projektów biznesowych i inwestycji w Afryce.

W amerykańskich mediach zrobiło się głośno o aferze z Akonem. Gwiazdor lat 2000. został aresztowany!

Kilka dni temu w zagranicznych mediach ponownie zrobiło się głośno o Akonie. Wszystko przez aferę - nad ranem 7 listopada raper został aresztowany w stanie Georgia w USA. Kamery bezpieczeństwa wykryły tam białą Teslę, która należy do gwiazdora lat 2000., co zwróciło uwagę lokalnych służb. Był on bowiem poszukiwany w związku z nakazem wydanym w Roswell w stanie Nowy Meksyk.

Akon znajdował się wówczas w pobliżu swojego samochodu, a rutynowa kontrola prawa jazdy potwierdziła, że jest on poszukiwany przez policję. Funkcjonariusze przekazali do mediów, że muzyk zachowywał się spokojnie i był świadomy istnienia nakazu. Został skuty kajdankami i przeszukany, lecz nie znaleziono przy nim żadnych nielegalnych przedmiotów. Następnie zabrano go do więzienia, gdzie spędził jedynie sześć godzin. Po tym czasie został zwolniony do domu.

Media próbują ustalić powód zatrzymania Akona. Muzyk wciąż nie zabrał głosu w sprawie

Lokalne media przez ostatnich kilka dni próbowały ustalić, co było przyczyną wydania nakazu aresztowania Akona, lecz szczegóły sprawy wciąż pozostają tajemnicą. Jeden z portali, AP News, dotarł do informacji, z których wynika, że wokalista rzekomo nie miał ważnego ubezpieczenia samochodowego oraz zawieszone prawo jazdy z powodu niestawiennictwa na rozprawie sądowej w styczniu 2023 r.

Przedstawiciele gwiazdora ani sam muzyk nie komentują publicznie całego zajścia i nie potwierdzili żadnych z doniesień. Do sieci trafiły natomiast zdjęcia wykonane podczas aresztowania. Amerykańskie media stwierdziły jednogłośnie, że wyraz twarzy rapera jest na nich "pozbawiony emocji".

