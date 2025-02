Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Co roku, podczas Super Bowl, w przerwie meczu finału ligi futbolu amerykańskiego NFL, odbywa się Halftime Show, czyli krótki, ale za każdy razem oszałamiający występ gwiazdy wieczoru. Super Bowl to najchętniej oglądane wydarzenie w amerykańskiej telewizji, mające kluczowe znaczenie dla sektora reklamowego. 30-sekundowe spoty kosztują miliony dolarów.

W tym roku zaszczyt występu przypadnie Kendrickowi Lamarowi, który tydzień temu zgarnął na gali Grammy pięć statuetek. Raper powróci na Super Bowl po trzech latach, a w Nowym Orleanie towarzyszyć mu będzie wokalistka SZA.

W poprzednich latach podczas Super Bowl prezentowali się m.in. Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg i Mary J. Blige (2022), The Weeknd (2021), Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014), Beyonce (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011) i The Who (2010).

Na scenie gościli także m.in. The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Prince, Paul McCartney, U2, Aerosmith, Michael Jackson czy Diana Ross.

O mistrzostwo na boisku w Nowym Orleanie powalczą Philadelphia Eagles oraz Kansas City Chiefs. Transmisja z Super Bowl dostępna będzie na kanałach Polsat i Polsat Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Super Bowl 2025: Kim jest Kendrick Lamar?

37-latek obecnie na swoim koncie ponad 20 nagród Grammy. Czyni go to jednym z trzech raperów, którym się to udało, zaraz obok Kanye'ego Westa i Jaya-Z. Przebój "Not Like Us" (hit na Drake'a) zdobył w tym roku statuetki w kategoriach nagranie roku, piosenka roku, najlepsze wykonanie rapowe, najlepsza rapowa piosenka i najlepszy teledysk.

Pochodzący z Chicago raper nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec Kenneth Duckworth w pewnym momencie swojego życia wpadł w ogromne tarapaty, dołączając do lokalnego gangu. Wówczas partnerka postawiła mu ultimatum - ostatecznie rodzina z 500 dolarami w kieszeni przeniosła się z Chicago do Compton w Kalifornii (okolice Los Angeles). Tam początkowo też nie było różowo, dotknął ich kryzys bezdomności, a członkowie dalszej rodziny byli zaangażowani w wojnę gangów - zginął w niej m.in. wuj Kendricka Lamara.

Raper był też bezpośrednim świadkiem lokalnych konfliktów - na jego oczach został zastrzelony lokalny diler. Te trudne doświadczenia pojawiły się później w jego utworach.

Przygodę z muzyką Kendrick Lamar zaczął w okolicach 2003 roku, ale jego debiutancki album studyjny ukazał się dopiero w 2011 roku. Niedługo później Lamar nawiązał współpracę z wytwórnią Dr. Dre - Aftermath Entertainment i Interscope Records, a zaledwie rok później światło dzienne ujrzał album "Good Kid, M.A.A.D. City" na którym znalazły się takie hity jak "Backseat Freestyle" czy "Swimming Pools".

Raper tłumaczył, że jest "dobrym dzieciakiem z szalonego miasta". Compton znajdujące się w hrabstwie Los Angeles to dla historii hip hopu legendarne miejsce. Narodziła się tam m.in. grupa N.W.A., która znacząco wpłynęła na brzmienie i styl rapu w przełomie lat 80. i 90. Zaczynali tam Dr. Dre, Eazy-E i Ice Cube.

"Bezlitosny portret swojego środowiska". Pierwszy raper z nagrodą Pulitzera

Zamiłowanie Lamara do poezji wzbudził jeden z nauczycieli w szkole, a w wieku 8 lat ojciec zabrał go na plan teledysku Tupaca i Dr. Dre do utworu "California Love". Swój dzisiejszy sukces zawdzięcza Anthony'emu Tiffithowi, który jest założycielem agencji menedżerskiej i niezależnej wytwórni muzycznej Top Dawg. O okolicznościach ich współpracy wspomniał Ahmir "Questlove" Thompson w książce "Hip-hop jest historią": "Wziął Lamara - wówczas piętnastoletniego autora mixtape'ów, skrywającego się pod pseudonimem K.Dot pod swoje skrzydła. Odważnie zapuszczał się na głębokie wody osobistych problemów i odmalowywał bezlitosny portret swojego środowiska".

Jego trzeci album studyjny wydany w 2015 roku "To Pimp a Butterfly" spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony fanów i krytyków. Za to wydawnictwo otrzymał swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii najlepszego albumu rapowego. Kolejna płyta "DAMN." przyniosła mu w 2018 r. nagrodę Pulitzera w dziedzinie muzyki - po raz pierwszy w historii nagrodę otrzymał artysta tworzący w gatunku innym niż jazz czy muzyka klasyczna.

22 listopada 2024 r. Lamar bez zapowiedzi wypuścił album "GNX", który brzmieniowo bardzo mocno czerpie z twórczości zachodniego wybrzeża USA.

Prywatnie od lat pozostaje w związku ze swoją szkolną miłościką Whitney Alford. Para zaręczyła się w 2015 roku i ma dwoje dzieci: córkę Uzi i syna Enocha.

Super Bowl 2025 - gdzie oglądać?

Początek finału NFL zaplanowano na godzinę 18:30 czasu wschodniego, czyli 00:30 czasu polskiego. Transmisja Super Bowl 2025 dostępna będzie w TV na kanałach: Polsat i Polsat Sport 1 (od godziny 00.00 w nocy z 9 na 10 lutego). Finał NFL 2025 będzie można obejrzeć też online live stream na Polsat Box Go.

